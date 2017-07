La nova fornada

El Mònaco va ser una de les sensacions la campanya passada. L’equip dirigit per Leonardo Jardim –renovat fins al 2020– va irrompre amb un futbol fresc, vertiginós, de transicions ràpides i molt ben executat i vistós. Format per una base de jugadors joveníssims, capitanejats per Radamel Falcao, el conjunt monegasc va exhibir-se a Europa, on va quedar-se a les semifinals de la Champions League eliminant equips com el Borussia Dortmund i el Manchester City, i va dominar a França, on va posar fi a l’hegemonia del París SG i va guanyar la lliga. Precisament contra els parisencs s’enfronten aquesta nit els monegascos, en el primer títol de la temporada, la supercopa, que es disputa al Marroc a l’estadi de Tànger (21.00 h / beIN).

Serà la primera prova del curs per a l’equip de Jardim, renovat després d’haver venut jugadors capitals aquest estiu. I és que el club de la Costa Blava s’ha desprès de Benjamin Mendy (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City) i Tiemoué Bakayoko (Chelsea), tres peces molt importants la temporada passada, pels quals ha recaptat gairebé 150 milions d’euros, sobre un total dels 160 que suma en aquest mercat de fitxatges, on també ha venut Valère Germain (Olympique de Marsella), un home que, tot i no ser protagonista, també va ser important, i Abdou Diallo (Mainz). Davant d’això, el Mònaco s’ha hagut de reforçar, i com ha estat fent en els últims anys, ho ha fet amb joventut. Excepte el porter Diego Benaglio (Wolfsburg), de 33 anys que ha arribat lliure, la resta de fitxatges no arriben al quart de segle. Terence Kongolo (Feyenoord), en té 24, Soualiho Meite (Zulte-Waregem) 23, Youri Tielemans (Anderlecht) 20 i Jordi Mboula (Barça) 18. “Com cada any, intentem combinar experiència amb joventut i, sobretot, talents”, va explicar el vicepresident de l’entitat monegasca, Vadim Vasilyev. “Els nostres reforços quadren perfectament en aquesta estratègia. Tenen un enorme marge de desenvolupament”, va explicar el dirigent.

En aquest sentit, destaquen les incorporacions de Tielemans, un migcampista belga molt interessant, i la de Mboula, l’extrem català que aquest darrer any ha jugat amb el juvenil del Barça. “El Mònaco és un club que confia en els joves i els permet créixer, per això vaig venir aquí”, va dir en la seva presentació l’exblaugrana, que avui no estarà present contra el PSG per lesió.

Lemar i Mbappé