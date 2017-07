La sorpresa del torneig

Àustria viu un moment únic. La seva selecció femenina està a les portes d’una semifinal d’Eurocopa, tot i ser debutant, i aquesta tarda (18 h / TDP i Eurosport), contra Espanya, es jugarà el seu futur en la competició en el duel de quarts de final. “És un partit històric”, va reconèixer ahir Dominik Thalhammer, el seleccionador de les austríaques, que dirigeix des del 2011 el futbol del país centreeuropeu i que tenia com a èxit més gran la classificació també per a un europeu del combinat sub-17, el 2012.

Ara, amb les grans, està sorprenent en aquest torneig, al qual va arribar de puntetes i s’ha plantat als quarts de final per la porta gran. I és que l’equip austríac ha passat com a primera, tot i estar en el mateix grup que França, una de les seleccions més potents i candidata al títol i amb la qual va empatar (1-1). Els altres dos partits, són dues victòries contra Suïssa (1-0) i d’Islàndia (0-3). “És fantàstic per a nosaltres estar entre les vuit millors. La reacció a casa nostra ha estat increïble, i esperem amb això portar més noies joves cap al nostre esport”, va assegurar Sarah Zadrazil, una de les futbolistes més destacades de l’equip, juntament amb la golejadora Nina Burger.

El rival avui serà la selecció espanyola, amb vuit futbolistes catalanes en les seves files. “Són un rival molt dur. Haurem de tenir calma, una de les coses que fa el nostre equip especial”, va apuntar Thalhammer, director d’un equip que sap aplegar-se al darrere i sortir ràpid. “Espanya tindrà la pilota, però això és bo per a nosaltres. Una de les nostres virtuts és jugar sense pilota i contraatacar”, va dir el tècnic. “No ens podem fixar en la seva classificació en el rànquing [24 en el de la FIFA] per entendre el seu nivell. Tenen moltes jugadores jugant en la lliga d’Alemanya, que és la millor lliga del món”, va explicar ahir el seleccionador estatal, Jorge Vilda. “La seva manera de jugar està definida i clara. Defensen molt còmodes, et poden pressionar a dalt i tenen jugadores molt ràpides per sortir al contraatac”, va indicar l’entrenador.

Si per a Àustria seria una gesta aconseguir el triomf i estar entre els quatre millors, també ho seria per a Espanya, que només ha accedit una vegada a aquesta eliminatòria, ja fa 20 anys, el 1997, quan a l’Eurocopa només hi participaven vuit equips i passar la fase de grups significava plantar-se a semifinals. “Seria un gran salt per al futbol femení espanyol. Sabem de la nostra responsabilitat”, va dir Vilda. A més de la classificació, el combinat estatal intentarà trobar la seva millor versió, ja que està fent un campionat irregular, en què ha aconseguit la classificació amb només una victòria.