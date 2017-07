Dani Alves agafa les regnes

Dani Alves no deixa indiferent. Mai. I en només un partit defensant la samarreta del París Saint-Germain, el brasiler ja ha contagiat la seva sana anarquia a un conjunt parisenc que es va quedar el primer títol de la temporada remuntant en la supercopa francesa contra un Mònaco que tot i les pèrdues en el mercat –Bakayoko, Bernardo Silva i Méndy–, manté un nivell competitiu molt interessant.

Mantenint el 4-4-2 que va enamorar Europa la temporada passada i una tònica molt similar, amb atacs verticals i punyents, aprofitant l’explosivitat de Sidibé, l’arribada de Fabinho i la desinvoltura d’un Kylian Mbappé que va deixar detalls del seu potencial, el Mònaco va demostrar al PSG que tot i les dificultats per retenir les seves figures en el mercat segueix sent un equip calibrat, ben reforçat amb el fantàstic Youri Tielemans i amb marge de millora. Promet guerra el conjunt del Principat i fins i tot es va avançar en el marcador davant les atapeïdes tribunes del Grand Stade de Tànger, al Marroc. Sidibé, ahir jugant davant de la defensa, omplint la pèrdua de Bernardo Silva, va aprofitar una pilota a l’espai de Tielemans per salvar la sortida d’Aréola amb una definició suau.

Però tot i l’adversitat i del fet d’haver de jugar contra un equip molt seriós, el PSG va trobar en Alves una taula de salvació, un jugador capaç d’assumir galons i de rebel·lar-se. “Estava cansat, però no m’agrada perdre. Mai”, va exclamar després del partit el brasiler, que amb un xut de falta sensacional va aconseguir l’empat i tot seguit arribant fins a la línia de fons, en una acció molt seva, va posar una pilota al cor de l’àrea perquè Rabiot, venint des del darrere, culminés el sorpasso parisenc per assegurar-se la supercopa francesa. El Mònaco, que ho va intentar fins al final, va reclamar un penal al final, però no va poder foradar la porteria d’Aréola una segona vegada.