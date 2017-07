El somni s’esfuma

El somni es va acabar ahir a Tilburg. La selecció espanyola, amb vuit catalanes a les seves files, va ser incapaç de superar la defensa austríaca i va acabar morint a la tanda de penals, en què el llançament de Sílvia Meseguer, aturat per la portera Zinsberger, va posar fi a la participació de les espanyoles i va donar l’accés a la semifinal al conjunt del centre d’Europa, en la seva primera participació en un gran torneig continental.

Espanya, que ja havia tingut moltes dificultats durant la fase de grups, accedint als quarts tot i perdre el partit definitiu contra Escòcia, tampoc va aconseguir elevar el nivell tot i la revolució proposada pel seu seleccionador, Jorge Vilda, que va deixar a la banqueta titulars com Leila i Alexia Putellas i va mantenir a la banqueta Jennifer Hermoso. Però tot i això Espanya no va guanyar en fluïdesa i va tenir problemes per generar ocasions en la replegada defensa austríaca. L’escassa producció ofensiva del conjunt estatal –ha marcat només dos gols en quatre partits i van ser en el debut contra Portugal– han acabat sentenciant un somni que es va acabar d’esvair des del punt fatídic. Ara, Àustria lluitarà amb Dinamarca dijous per un lloc en la final.

