Parla i no se’l veu

No va deixar rastre Cristiano Ronaldo, ahir, a Pozuelo de Alarcón, on al jutjat d’instrucció número 1 va prestar declaració com a investigat pel suposat frau fiscal de 14,7 milions d’euros entre el 2011 i el 2014. Ningú va veure el futbolista del Real Madrid, que va evitar els més de 200 periodistes de 15 països i a les quaranta càmeres de televisió que l’esperaven a la porta dels jutjats, traslladat amb un cotxe amb els vidres tintats i entrant i sortint a les dependències judicials per l’aparcament. Els mitjans desplaçats esperaven una compareixença del jugador en sortir de declarar i, de fet, es va muntar una estrada amb un micròfon a fora dels jutjats perquè ho fes, i això finalment no va passar.

En la declaració de Cristiano davant la jutgessa Mónica Gómez Ferrer, que va durar una hora i mitja i es va fer a porta tancada perquè les diligències estaven en fase d’investigació, no va ser necessària la presència d’un intèrpret i van assistir-hi la fiscalia, l’advocat de l’Estat i el seu mateix advocat. En el seu transcurs, segons s’ha filtrat en diversos mitjans estatals, el jugador portuguès li hauria dit a la jutgessa: “Si no em digués Cristiano Ronaldo no estaria aquím.” I la magistrada li hauria espost: “No s’equivoqui, com vostè s’han assegut aquí altres persones anònimes. Vostè està sent encausat i investigat per un presumpte delicte fiscal segons les proves que aporta la fiscalia i sobre les quals la justícia haurà de decidir.” I Cristiano hauria insistit amb un: “No, no, tot això passa perquè jo sóc Cristiano Ronaldo.”

En aquest sentit, l’equip jurídic de l’atacant, format per José María Alonso i Jesús Santos, del despatx d’advocats de Baker&Mckenzie, van mostrar-se satisfets amb la declaració del portuguès. “Cristiano es va mostrar tranquil en tot moment, té la consciència tranquil·la d’haver complert sempre amb Hisenda, de fer bé les coses”, van dir des del despatx que el defensa. “Va contestar totes les preguntes, es va mostrar tranquil i va col·laborar en tot moment amb la jutgessa”, van afegir-hi.

La versió de Cristiano