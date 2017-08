L’hora de situar-se al mapa

Fins ara, quan un aficionat al futbol escoltava Istanbul pensava en Galatasaray, Fenerbahce i Besiktas, els tres històrics no només de la ciutat sinó també de tot Turquia. Però ara, aquest seguidor ha d’afegir-hi un nou nom a la llista, ja que un altre equip de la ciutat somia instal·lar-se a l’elit. Es tracta de l’Istanbul Basaksehir, també conegut com “l’equip del govern”. Fundat l’any 1990 per la companyia d’aigües de l’Ajuntament, el club va començar a créixer quan Recep Tayyip Erdogan, actual primer ministre turc, era alcalde d’Istanbul.

L’equip va ser la gran sorpresa de l’última Superlliga turca i una de les sensacions de la temporada a tot Europa. El conjunt, entrenat per l’exseleccionador otomà Abdullah Avci, va aconseguir la segona plaça d’un campionat del qual era líder finalitzada la primera volta. Només el Besiktas el va poder superar, ja que el Basaksehir va quedar nou punts per sobre de Fenerbahce i el Galatasaray, tercer i quart, respectivament. Aquest meritori paper va fer que l’Istanbul es classifiqués per primera vegada per la Champions, de la qual es troba disputant la tercera ronda prèvia contra el Bruges. Després d’un bon 3-3 a Bèlgica, l’equip turc té a la mà classificar-se per al play-off, l’últim obstacle per accedir a la fase de grups. Buscant fer història, el Basaksehir s’ha reforçat amb cares conegudes com ara Clichy (City) o Elia (Feyenoord), que s’han afegit a Adebayor, fitxat l’hivern passat. Els pilars de l’equip són Emre Belozoglu, ex de l’Atlético, entre d’altres, el porter internacional turc Babacan, Mossoró i Visca.

La història de l’Istanbul està lligada a la figura del primer ministre de Turquia. De fet, el president de l’equip està casat amb una neboda d’Erdogan i és militant del seu partit, l’AKP. Per aquest motiu, junt amb l’aura de club artificial i sense tradició que l’acompanya, el conjunt no desperta gaire simpatia en el futbol turc.

L’equip va deixar de ser amateur després de diversos ascensos, quan l’Ajuntament va decidir potenciar el projecte. En aquells anys, l’alcalde de la ciutat era precisament Erdogan. Després, el club va assolir el seu cim i va pujar per primer cop a la màxima categoria, el 2007. Llavors, el Basaksehir, l’equip amb menys afició de la lliga, va passar a jugar a l’estadi més gran del país, l’Ataturk, seu de la final de Champions 2005 i que es trobava en desús. Així, el conjunt taronja i blau era local en un camp amb capacitat per a 75.000 espectadors, però on hi assistien uns 2.000 seguidors. Encara que els seus supporters no eren només peculiars per això, ja que volien distanciar-se de l’hostilitat que molts cops caracteritza l’afició turca, tret que continuen mantenint. El 2014, l’equip va adoptar l’actual denominació, ja que fins aleshores es deia Istanbul Buyuksehir. A més, es va traslladar a un estadi més adient per al seu volum social. Construït per l’Ajuntament, el camp està ubicat a prop de l’Ataturk, al mateix barri de Basaksehir, un districte creat pel consistori als anys 60 per donar habitatge als immigrants arribats d’altres regions del país. Aquesta és una de les raons per les quals Erdogan sent una especial estima per una zona que és tradicional bastió de l’AKP, i que en les últimes dècades ha estat impulsada per l’Ajuntament. L’actual primer ministre, de fet, va ser present en la inauguració de l’estadi i va participar en el partidet que van disputar diverses personalitats turques.

En el vessant esportiu, malgrat arribar a la final de copa al 2011, el club va baixar a segona la temporada 2012/13, encara que va tornar a primera el curs següent. Després es va consolidar en la superlliga i les últimes dues campanyes ja ha jugat rondes prèvies a l’Europa League. Ara, a la Champions, l’Istanbul vol fer un pas més i escriure la pàgina més gloriosa de la seva peculiar història.