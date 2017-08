Un Bayern empantanat

La pretemporada del Bayern ha estat espantosa. El conjunt dirigit per Carlo Ancelotti ha perdut cinc partits dels sis disputats, amb dues golejades incloses, i ha tingut un decebedor paper en l’Audi Cup, la competició que organitza cada estiu i que es disputa al seu estadi, l’Allianz Arena, en què ha quedat últim després d’haver perdut els dos enfrontaments del torneig. “No estem en la millor forma”, reconeixia aquesta setmana el preparador italià, que està en procés de reinventar l’equip després de perdre Philipp Lahm i Xabi Alonso –dues peces capitals que van decidir penjar les botes al final de la temporada passada–, i d’encaixar els nous fitxatges, entre els quals hi ha Corentin Tolisso, Niklas Süle, Sebastian Rudy i James Rodríguez. “El problema és clar: necessitem més equilibri”, va dir Ancelotti.

El lloc del capità l’ocuparà Joshua Kimmich, un futbolista de 22 anys que ja és el propietari del carril dret de la selecció d’Alemanya i que es presenta com un relleu de garanties; la cosa canvia en el mig centre, en què no hi ha a la plantilla ningú amb les característiques de Xabi Alonso, ja que Tolisso, un dels nous fitxatges, és un migcampista més dinàmic, d’anada i tornada, i segurament qui més s’hi assembla és Rudy, una altra de les noves incorporacions, però és un jugador d’un perfil segurament més baix. Solucionar el problema del mig centre i trobar lloc a James Rodríguez són les principals assignatures pendents d’Ancelotti, enmig d’un ambient enrarit pel mal estiu que estan protagonitzant. I és que, tot i estar tot just en procés de preparació del curs, les alarmes s’han disparat a Munic, on ahir, després d’una altra derrota (0-2) contra el Nàpols, sumada a la de dimarts (0-3 amb el Liverpool) en l’Audi Cup es van sentir xiulets cap a l’equip. “Toca invertir la tendència”, va dir el president del consell del club alemany, Karl-Heinz Rummenigge. “Hem de posar-nos les piles de pressa. Hem d’arribar ràpidament a la millor versió, estar en forma, i aleshores tornar a guanyar”, va manifestar el dirigent.

Tot això amb la supercopa d’Alemanya a l’horitzó. Dissabte (20.30 h/Movistar Fútbol) l’equip bavarès s’enfrontarà al Borussia de Dortmund pel primer títol de la temporada i ho farà amb baixes importants: no hi seran ni Thiago ni James. El migcampista hispanobrasiler té una lesió muscular als abdominals, mentre que el colombià té també problemes musculars a la cuixa dreta.