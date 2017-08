L’Ajax en queda fora

Quan faltaven deu minuts, l’Ajax va veure com Marcel, després d’una fantàstica assistència d’esperó de Seri, empatava el partit per al Niça i l’eliminava per tercer any consecutiu de la Champions. Després de l’empat (1-1) en l’anada, l’equip dirigit per Marcel Keizer va haver de sobreposar-se a l’inicial gol francès de Souquet, i amb dianes de Van de Beck i Davinson Sánchez va capgirar el resultat d’un partit que va acabar amb un empat (2-2) que va deixar fora els holandesos. Els de la Costa Blava, doncs, avancen al play-off, l’últim escull per a la fase de grups.

Torn per a l’Athletic