Punt de mira constant

“La sensació de la gira no és bona en general. Hem fet coses bones, però la sensació no és bona perquè, si de quatre partits no en guanyes cap, alguna cosa passa. No podem estar contents, però s’acaba aquesta gira i ja tornem. Segurament, alguna cosa més hem de fer.” Aquesta és la valoració que fa Zinedine Zidane de la pretemporada del Real Madrid. I és que, després de 23 dies pels Estats Units, el conjunt blanc ha tornat cap a la capital estatal sense cap triomf –dos empats i dues derrotes–, amb males sensacions i, de retruc, amb un dels seus futbolistes assenyalats. És Gareth Bale (Cardiff, Gal·les, 16 de juliol del 1989), l’home dels 100 milions, sempre mirat amb lupa, sempre criticat, la pota de la BBC més feble. L’atacant gal·lès, que va acabar la temporada passada lesionat i va arribar just per disputar 13 minuts a la final de la Champions, ha ofert en els duels de preparació una versió que està molt lluny de la seva millor i no ha marcat cap gol. “No ho podem canviar i tampoc passa molt. És una coincidència i no passa res. És important per a un davanter marcar. Hem tingut ocasions, però no ho hem aconseguit, no passa res”, va indicar Zidane, tranquil.

Per l’entrenador francès, Bale és indiscutible, així ho ha manifestat sempre que ha tingut ocasió, tant en roda de premsa com amb les alineacions. “Jo el veig bé. De mica en mica, ve d’una lesió llarga”, va dir recentment als Estats Units. “La pretemporada ha estat molt bona, entrenant-se des del principi. No estic preocupat pel seu rendiment, perquè tot l’equip hem tingut moments bons i menys bons”, hi va afegir sobre l’11.

Figura controvertida