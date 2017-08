Teràpia per al Bayern

Alenada d’aire fresc per al Bayern. L’equip dirigit per Carlo Ancelotti va aixecar la supercopa d’Alemanya en imposar-se en la tanda de penals al Dortmund en una final sense pròrroga que va acabar en empat (2-2) i respira alleujat, protagonista d’una pretemporada nefasta. I és que el conjunt bavarès havia perdut quatre dels sis partits amistosos disputats i havent ofert una mala imatge, cosa que havia fet saltar les alarmes a Munic. Tampoc és que oferís una gran versió ahir al Westfalenstadion; de fet, es va salvar amb un empat in extremis perquè perdia quan faltaven dos minuts per al final. El triomf, però, resulta terapèutic.

I més en un matx que va començar perdent amb una diana de Pulisic, que va aprofitar una pèrdua de Javi Martínez per fer avançar els borussers. Els d’Ancelotti van reaccionar i van empatar mitjançant Lewandowski, a centrada mil·limètrica de Kimmich. En el segon temps, Aubameyang va tornar a posar al davant els homes de Peter Bosz, amb un subtil toc picat després d’una bona passada de Dembélé. I quan semblava que el títol es quedaria a Dortmund, un autogol de Pisczek enmig d’una jugada enrevessada dins l’àrea, va forçar els penals. La tanda es va decidir amb una aturada d’Ulreich al xut de Marc Bartra.