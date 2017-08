L’Arsenal, igual com va acabar

L’Arsenal va acabar la campanya passada imposant-se al Chelsea en la final de l’FA Cup, i ha començat aquesta igual, guanyant un altre títol al seu rival ciutadà, ahir la Community Shield, la supercopa anglesa. El conjunt dirigit per Arsène Wenger, sense Alexis i Özil –el xilè perquè ha fet pocs entrenaments i l’alemany per lesió, però amb el flamant fitxatge Lacazzete–, va superar els blues en la tanda de penals després d’un partit sense pròrroga que va finalitzar en empat (1-1). De fet, els gunners van forçar els penals en el tram final i quan més difícil semblava que ho tenien. A l’equip que entrena Antonio Conte li valia el gol de Moses i estava ben organitzat, defensant l’avantatge fins que una entrada de Pedro que li va costar l’expulsió quan quedaven 10 minuts va canviar-ho tot. En la centrada de la falta, Kolasinac va fer l’empat, i el Chelsea, amb deu ja no va poder reaccionar per evitar una tanda de la qual l’Arsenal va sortir victoriós.

Penals innovadors