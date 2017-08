L’europeu d’Holanda

Ningú ha demostrat ser millor que Holanda en aquesta Eurocopa. Sense ser una de les favorites de la competició de la qual ha estat amfitrió, el combinat neerlandès s’ha mostrat com un equip molt complet, sòlid al darrere, equilibrat i, sobretot, letal al davant, i per primera vegada en la seva història s’ha proclamat campió d’Europa, guanyant a més tots els partits disputats. Un sis de sis culminat amb una final en què les futbolistes dirigides per Sarina Weigman van exhibir contundència ofensiva per derrotar (4-2) Dinamarca.

I és que un dels punts forts de la selecció oranje és el trident que té al davant. La davantera Vivianne Mediema, escortada a les bandes per la talentosa Lieke Martens –nou fitxatge del Barça, que va ser nomenada millor jugadora del torneig– i la potent i rapidíssima Shanice van de Sanden, han fet estralls durant tota la competició i ahir tampoc van decebre. I això que Holanda va començar perdent, la qual cosa era notícia. Les daneses es van avançar amb un gol de penal que va transformar Nadia Nadim i per primera vegada en l’europeu, les neerlandeses es van veure al darrere en el marcador. La resposta va ser impecable, quatre minuts després, liderada per dos integrants del trident: Van de Sanden va desfer-se per velocitat d’una rival i va cedir el gol en safata a la 9, Medieme, que va empatar. No va participar en la diana Martens, però també va deixar la seva empremta en el matx i amb un xut de fora de l’àrea arran de pal va certificar la remuntada oranje. En un duel sense pausa, amb anades i tornades constants, Dinamarca no va llançar la tovallola i amb una rematada seca de Pernille Harder, que va aprofitar un desajustament defensiu en l’origen de la jugada, va tornar a igualar la final.

El ritme va baixar després del descans. El frenètic primer temps va deixar pas a un acte més planer, en què es va jugar al que va voler Holanda, que va trobar el gol només de començar. Un xut de falta de Sherida Spitse, en què la portera danesa Petersen va estar molt desafortunada col·locant-se darrere de la barrera, va tornar a avançar les amfitriones, que ja no van deixar escapar l’avantatge. A tocar del 90’, Miedema, que s’ha mostrat absolutament determinant a partir de quarts –ha marcat els quatre gols que ha fet en el torneig–, va sentenciar la final i va desfermar l’alegria al De Grolsch Veste d’Enschede, on es van aplegar 28.182 espectadors.