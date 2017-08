L’estiu mogut d’Alexis

Després de quedar-se amb la mel a la boca en la copa Confederacions defensant Xile, l’estiu d’Alexis Sánchez s’ha caracteritzat pels rumors i la incertesa entorn a la seva figura. El futur del jugador, que acaba contracte el juny del 2018, segueix enlaire, tot i que el tècnic Arsène Wenger hagi dit en més d’una ocasió que es quedarà a la disciplina de l’Arsenal. L’últim esdeveniment va ser l’absència d’Alexis en la Community Shield, cosa que el club gunner va justificar amb els pocs entrenaments que havia completat el xilè fins llavors. El fet que l’Arsenal no disputi la Champions aquesta temporada és el principal motiu que podria fer que El Niño Maravilla vulgui deixar l’Emirates. Grans d’Europa, com el City, el Chelsea, el Bayern, la Juventus i el PSG han sonat, en algun moment, com a possible destí d’Alexis. Encara que, en aquest punt del mercat, el Mònaco podria ser el nou convidat a la festa i estar interessat en l’atacant, segons mitjans anglesos.

No obstant això, l’Arsenal sembla haver avançat en l’objectiu de retenir un dels seus homes franquícia. Arsène Wenger hauria parlat amb Alexis havent tornat de vacances –hi ha tornat més tard que la majoria de la plantilla per haver jugat la copa Confederacions– i li hauria prohibit fitxar pel City o el Chelsea. És a dir, per un rival directe de la Premier. Això allunyaria definitivament l’internacional xilè del City, l’opció que semblava la preferida del jugador a l’inici de l’estiu però que després va perdre força. A més, en els primers dies d’Alexis amb el grup, l’Arsenal va publicar una foto del sud-americà amb la nova samarreta de l’equip, un gest que es pot entendre com de reivindicació de la seva continuïtat.

Hi ha hagut diversos capítols del serial que han protagonitzat el club a través de la premsa, mitjançant Wenger i el jugador. Sánchez va fer saltar totes les alarmes quan al juliol va declarar que el seu desig era “jugar i guanyar la Champions”. Wenger, en roda de premsa sobre les paraules del futbolista, va ser contundent afirmant: “La decisió ha estat presa i Alexis seguirà.” Posteriorment, el xilè va tornar dos dies més tard del previst en els entrenaments a causa d’una grip. L’Arsenal, reticent, va enviar un metge a casa del jugador per confirmar que la grip que patia era verídica, un nou moviment que alimentava les sospites sobre la possible marxa d’Alexis abans que acabés l’estiu. Quan li ho van tornar a preguntar, Wenger va tornar a assegurar que el xilè seguiria: “La vostra feina –referint-se als periodistes– és sospitar, es basa en la desconfiança, i la meva es basa en la confiança. Per això prefereixo el meu costat”, va dir el tècnic francès.

Alexis és un jugador clau en l’esquema de Wenger. Només en la lliga ha disputat 103 partits en tres temporades i ha marcat 53 gols. En aquest temps a Londres, Sánchez ha guanyat dues FA Cup, però no ha pogut obtenir cap dels dos títols principals, Premier i Champions. No haver tingut possibilitats reals de guanyar la lliga de campions, i la mala actuació del club en l’última Premier League, són un hàndicap per a l’Arsenal de cara a donar garanties al xilè. A punt de complir 29 anys i sempre ambiciós, El Niño Maravilla vol un projecte competitiu de màxim nivell que li permeti aspirar a tot.