Desenterren l’instint

És començar a competir i afilar els sentits. És ensumar metall i sepultar dubtes. Després d’una pretemporada grisa, pàl·lida, amb el gest contrariat, el Real Madrid va obrir els ulls, es va treure les lleganyes i, amb un discurs nítid i continu, cada vegada més recurrent en l’equip de Zinedine Zidane, va despullar la proposta mesquina d’un Manchester United que, només al final i amb la complicitat del seu bon físic i els centímetres dels seus atacants, va poder dignificar mínimament una final de clara tonalitat blanca

Entestat en fer del seu Manchester United una cuirassa, impermeable a qualsevol crítica, fins i tot a la de Sir Alex Ferguson, que a final de curs li va suggerir que potser estaria bé construir un equip més entretingut, Mourinho va corroborar intencions superat l’equador de l’estiu de quina serà la línia vital dels seus red devils. Encara que amb una alineació enganyosa, amb jugadors desacomodats com Lingard i Darmian, el portuguès va aferrar-se a una idea molt seva, a la de ser protagonista sense semblar-ho, a la de governar sense torn de paraula, cedint iniciativa, aculant-se sense reserves, amb un 5-3-2 blindat i penalitzant errades amb espais. Però el múscul es converteix en sorra tan bon punt arriba l’adversitat. I el castell de Mourinho es va ensorrar aviat, quan el Real Madrid va superar un tràmit inicial embafador, en què li costava progressar, en què els anglesos entorpien el partit amb faltes i en què la corpulència de Lukaku i la potència de Mkhitaryan en transició anunciaven problemes. Però el campió d’Europa va trencar la closca amb personalitat. El United es va creure en excés el seu personatge, retrocedint fins a l’infern i entregant-se a les habilitats d’un rival que, amb Isco sumant-se a la bona dinàmica de Kroos i Modric, amb Benzema sempre participatiu, va tenir criteri per atacar en estàtic, per proposar un ritme i per accelerar, per entretenir i trencar. La closca del United va acabar sent de gelatina, i qui va irrompre per perforar-la va ser Casemiro, posant la dosi de força al talent blanc, primer avisant amb una rematada de cap al travesser i després, en posició dubtosa, connectant a la xarxa una pilota diagonal de Carvajal.

Per moments a les fosques, incapaç d’enllaçar dues passades, de trobar la referència de Lukaku, el Manchester United va entrar en una fase de neguit. Ja n’havia donat símptomes abans del gol i l’encert de Casemiro no va fer res més que accentuar les deficiències de la proposta d’un Mourinho que va moure mans i mànigues, rebuscant en el seu manual: avançant Lingard, fent entrar Rashford al descans, redibuixant l’equip en diverses ocasions, renunciant als tres centrals, però pràcticament sempre ballant al ritme d’un Madrid que va obrir bretxa mitjançant Isco, quirúrgic després d’un teva-meva amb Bale per batre De Gea i que va disposar d’una rematada del gal·lès al travesser que fins i tot li hauria pogut estalviar les cornades finals d’un United que només va poder reaccionar des d’una concepció primitiva del joc.

Apareix la fatiga