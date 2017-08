Credencials per creure-hi

Coronat campió de lliga en tots els equips dirigits fins ara en la seva segona temporada, Mourinho té motius per a l’optimisme. En un segon pla futbolístic des del final de l’era Ferguson, la portentosa posada en escena exhibida ahir pel United en l’estrena del campionat domèstic permet somiar als red devils un títol que no celebren des de fa quatre anys. Sòlid i amb una autoritat sobre el terreny de joc que no es recordava des de fa molt de temps, el conjunt de Mourinho va passar per sobre d’un West Ham irreconeixible i sense capacitat de resposta.

Matic i Lukaku, dues de les tres cares noves de l’equip aquest curs –Lindelöf no va ser-hi present per decisió tècnica–, van signar un debut per al record. Omnipresent en la creació i un mur en el tall, el migcampista serbi és el futbolista que necessitava el United per dotar-lo de l’equilibri i l’estabilitat necessaris que no va tenir el curs passat. Un cas similar al de Lukaku, fitxat a cop de talonari aquest mercat per pal·liar el principal dèficit dels red devils en el primer any de Mourinho: la falta de gol. L’atacant belga, segon fitxatge més car de la història del club anglès després dels 85 milions d’euros abonats a l’Everton, va començar a justificar l’elevat preu del seu traspàs signant un doblet històric.

Fent justícia a l’aclaparador domini dels locals, Lukaku va culminar en la mitja hora de partit una ràpida transició conduïda per Rashford, superant Hart amb un xut ajustat. Amenaça constant per a la defensa rival, Lukaku va fer gala de la seva potència i envergadura en l’acció del 2-0 poc després de la represa caçant una falta lateral servida per Mkhitaryan i marcant amb una rematada de cap al cor de l’àrea. D’aquesta manera, l’ariet belga es va convertir en el quart futbolista en la història del United que debuta a Manchester amb un doblet, després de Van Nistelrooy, James Wilson i Rashford.

Desarborat per l’allau de joc dels red devils, el West Ham tan sols va ser capaç de crear perill amb una acció aïllada d’Arnautovic, que, això sí, va posar l’ai al cor a l’afició d’Old Trafford, després que el cop de cap del davanter l’austríac topés amb el travesser. El guió, però, es va mantenir fins al final del duel, amb un United pacient, vertical i amb les idees clares. Així, Martial, completant una bona acció col·lectiva, i Pogba, amb un xut des de la frontal, van tancar la golejada d’un United que amb aquest resultat és el primer líder del curs.

El Tottenham no falla