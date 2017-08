Neymar debuta amb gol i assistència

L’estadi Roudourou (18.250 espectadors) va quedar petit per rebre l’estrena oficial de Neymar a la Ligue 1 vestint la samarreta del PSG. Actiu i amb molta llibertat sobre el camp, l’astre brasiler va assumir el lideratge de l’equip des del primer minut, completant un notable partit en el triomf del conjunt d’Emery al feu del Guingamp. Partint des de la banda esquerra però amb presència en tota l’àrea ofensiva, Neymar va oferir un ampli repertori de pilotes filtrades i passades en profunditat. Una d’aquestes va suposar l’acció del 0-2, obra de Cavani, que no va perdonar en l’un contra un amb Johnson. Ja en el tram final del duel, es van intercanviar els papers i va ser l’atacant uruguaià qui, amb una gran maniobra, va habilitar Neymar perquè el brasiler marqués a porteria buida i s’estrenés com a golejador. Neymar ja té el seu debut somiat.