El campió sense ciutat

El Qarabag és el primer equip de l’Azerbaidjan que arriba a l’última eliminatòria prèvia de la Champions League

Després d’haver guanyat els últims quatre títols de lliga del seu país i haver disputat la fase de grups de l’Europa League els darrers tres anys, el FK Qarabag és l’equip que passa el moment més dolç a l’Azerbaidjan. Per si fos poc, actualment està a un pas d’entrar en la lligueta de la Champions, encara que per fer-ho haurà de trencar els pronòstics i derrotar el Copenhaguen en l’última prèvia. La felicitat del campió azerbaidjanès, però, amaga un pòsit ple de tristesa. El Qarabag és l’equip d’una ciutat fantasma. El club passeja per l’Azerbaidjan i Europa la bandera d’una ciutat de la qual només queden ruïnes, reduïda a runa i edificis a trossos. Els ginets, el sobrenom amb el qual es coneixen els seus jugadors, representen Agdam, una localitat dins la regió de Nagorn Qarabag. Aquesta regió és fronterera amb Armènia, país que el 1987 va començar les disputes per aquest territori amb l’Azerbaidjan.

El 1993, Agdam va ser presa per les tropes armènies i la seva població va ser expulsada i va haver de fugir a altres indrets de l’Azerbaidjan. Des de llavors, la ciutat, o el que en queda, resta inhabitada. L’estadi on jugava els seus partits el Qarabag va quedar destruït, i l’entrenador de l’equip va morir lluitant amb l’exèrcit azerbaidjanès quan la localitat va ser presa. El club es va traslladar a Bakú, la capital, des d’on segueix la seva vida i s’ha convertit en un símbol per a la població de l’Azerbaidjan. Actualment, Nagorn Qarabag és una república independent no reconeguda. Encara que a la pràctica forma part de l’Azerbaidjan, se sent més pròxima a Armènia, ja que la majoria de la seva població és originària d’aquest últim estat.

El Qarabag compta amb cinc títols de lliga a les seves vitrines. El primer, curiosament, el 1993, l’any en què la ciutat d’Agdam va desaparèixer com a tal en caure en mans armènies. Els altres quatre campionats daten dels últims quatre cursos, tots d’una tacada. L’equip, a més, ha aconseguit una cosa que era impensable fa un temps, que un club azerbaidjanès estigués present tres temporades seguides en la fase de grups de l’Europa League. Abans que el Qarabag ho assolís per primera vegada el curs 2013/2014, només un conjunt de l’Azerbaidjan havia jugat la lligueta de l’antigament anomenada UEFA, el Neftchi Bakú. El bagatge en competició internacional que comença a tenir l’equip d’Agdam comprèn victòries de prestigi en l’Europa League contra l’Anderlecht i el PAOK de Salònica, i empats meritoris contra l’Inter de Milà i el Mònaco. Totes les participacions del Qarabag en la fase de grups de l’Europa League han arribat després de classificar-s’hi de rebot provinent de les fases prèvies de la Champions.

Enguany, el conjunt entrenat per l’exjugador azerbaidjanès Gurban Gurbanov té l’oportunitat de fer història si passa el play-off final contra el Copenhaguen, un rival més experimentat a Europa que, fins i tot, sap el que és jugar uns vuitens de final. De tota manera, el Qarabag ja ha superat el seu sostre, i el del seu país, ja que mai fins ara s’havia plantat a l’última prèvia de la màxima competició continental, una fita aconseguida en aquesta edició.

El camí fins a arribar-hi ha constat dels triomfs contra el Samtredia georgià en la segona fase de classificació i el Sheriff moldau, a la tercera. La plantilla de l’equip està formada per 16 jugadors de l’Azerbaidjan i 8 estrangers. Entre ells, Dani Quintana, futbolista canari que va arribar a militar al Nàstic la campanya 2012/2013, quan el conjunt tarragoní era a segona B. També és part del club l’asturià Míchel, amb passat a primera divisió amb el Getafe. A més, el segon entrenador del Qarabag és el valencià Rubén Sellés, que té una àmplia experiència com a preparador físic i tècnic auxiliar en diverses lligues del futbol internacional. Tots ells poden rescatar de l’oblit Agdam i aconseguir una fita històrica per al modest Qarabag.