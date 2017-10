El sentinella del Benfica

Debut agredolç del prometedor porter Mile Svilar dimecres a Da Luz. Contra el Manchester United, el futbolista belga va ser titular per primera vegada a la porteria del Benfica, i amb 18 anys i 52 dies, es va convertir en el sentinella més jove a disputar un partit de Champions, superant Iker Casillas (18 anys i 118 dies), però per contra no va tenir una actuació per recordar. I és que una greu errada seva va acabar costant el partit al seu equip (0-1). En una falta lateral centrada pel red devil Marcus Rashford, el porter va mesurar malament i va agafar la pilota dins de la porteria. “Ara ja no hi ha marxa enrere”, va assenyalar el jove. “Estic mentalment preparat per a aquestes situacions, que formen part del procés d’aprenentatge”, va afegir Svilar, que va demanar perdó a l’afició per la pífia i va rebre el suport de tothom al final del partit, inclosos els rivals.

L’entrenador, Rui Vitória, també li va fer costat: “Diumenge tornarà a jugar. Té potencial per ser un dels més grans d’Europa. El futur del Benfica està assegurat.”