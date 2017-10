Cristóbal Parralo aterra a primera rellevant Pepe Mel

Cristóbal Parralo (Priego de Córdoba, 21 d’agost de 1967) aterra a l’elit. El preparador, que va passar pel Girona i també per la Damm, i que feia front a la seva segona temporada dirigint el Fabril, el filial del Deportivo, ha estat l’escollit pel nucli del club gallec per rellevar Pepe Mel, acomiadat ahir a causa dels mals resultats.

I és que el Dépor no ha tingut un bon inici de lliga a les ordres del preparador madrileny. Mel, que va agafar l’equip a mitjan temporada passada, a finals del febrer, en una situació delicada i va aconseguir la salvació, no ha començat bé aquest curs i ha acabat condemnat tot i tenir el conjunt fora dels llocs de descens. 8 punts de 27 possibles, amb dues victòries, dos empats i cinc derrotes; l’última, contra el Girona (1-2) a Riazor, que va resultar sent el detonant de la destitució. “Gràcies a tots els que han fet que el meu pas pel Deportivo fos especial”, va dir Mel acomiadant-se Mel a les xarxes socials.

El Deportivo també es va adreçar a ell: “El club vol agrair sincerament a Pepe Mel i a tot el seu cos tècnic la dedicació, l’esforç i la professionalitat que han demostrat durant el temps que han dirigit el primer equip”, va dir l’entitat en un comunicat en què també va confirmar que Cristóbal agafaria les regnes de l’equip fins a final de temporada.

D’aquesta manera, el preparador andalús entrenarà a primera divisió, una categoria a la qual no havia tornat des que va penjar la botes. Lateral dret, va jugar a les files del Barça, l’Oviedo, el Logroñés i l’Espanyol en la dècada dels noranta, abans de retirar-se a França al PSG. Com a entrenador s’ha forjat a segona A, a segona B i en el futbol de base. De fet, és un conegut del futbol català: després d’una primera experiència al Peña Deportiva eivissenc, va orientar el Girona en la categoria de plata la campanya 2009/10, encara que només hi va estar les nou primeres jornades i va ser acomiadat amb un sol triomf en el seu compte, i també va dirigir la Damm, on la seva bona feina durant quatre temporades el va portar al filial deportivista.

I allà, al Fabril, ha causat impacte. En el seu primer curs, el passat, va aconseguir pujar a l’equip de tercera a segona B. I en aquest, tot i ser un conjunt nou en la categoria, el filial blanc-i-blau ha protagonitzat una arrencada espectacular. Abraçat a una idea audaç, en què pressionar a dalt i proposar a través de la pilota són principis bàsics, el conjunt de Cristóbal és líder del grup 1 de segona B. El tècnic fa el salt al primer equip, juntament amb Javier Manjarín, que era el seu ajudant també al Fabril.