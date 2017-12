L’Athletic també hi serà

L’Athletic estarà en els setzens de final de l’Europa League. En l’última jornada de la fase de grups, el conjunt dirigit pel Kuko Ziganda va fer els deures, va guanyar (0-2) el Zorya Luhansk, que també es jugava el bitllet, i va certificar la classificació com a primer de grup. Va fer-ho sota el fred de Lviv, en una final que va ser tancada, amb tots dos equips mesurant molt bé tot el que feien per equivocar-se el mínim possible, i en què van decidir els seus rematadors per excel·lència en el segon temps en dues pilotes aturades: Aritz Aduriz i Raúl García. Els dos especialistes aeris van ser, doncs, els encarregats de desembussar un matx en què, dins de la igualtat existent, el conjunt biscaí havia generat alguna arribada de més claredat, sobretot una que va acabar en gol mal anul·lat d’Iñaki Williams abans del descans. En el tram final va emergir l’etern Aduriz de 36 anys, que amb un cop de cap transformant una falta centrada per Susaeta va encarrilar el duel. Poc després, Raúl García, també a pilota aturada botada per Susaeta, va sentenciar rematant amb la cama esquerra després de fer un control.

D’altra banda, la Real Sociedad, que ja estava classificada i es va jugar el lideratge del seu grup amb el Zenit a Anoeta, va sortir derrotada (1-3). El conjunt orientat per Roberto Mancini, amb gols de Erokhin, Ivanovic –de xilena– i Paredes, va vèncer els homes d’Eusebio, que van arribar a empatar, mitjançant Willian José, però van acabar sucumbint.

El ‘Vila-real B’

Amb la primera plaça assegurada, Javi Calleja va optar per fer jugar els menys habituals i va donar entrada a deu futbolistes del filial, als quals coneix bé ja que els estava entrenant fins que va ser ascendit al primer equip a finals de setembre com a relleu de Fran Escribá. Nois com Pau Torres, Genís Montolio, Ramiro Guerra, Manu Morlanes, Chuca, Mario González i Darío Poveda –titulars– i Pedro Martínez, Sergio Lozano i Dani Raba –van entrar en el segon temps– van tenir la seva oportunitat. Els joves, però, no es van poder imposar al Maccabi Tel Aviv (0-1), que dirigeix Jordi Cruyff. En aquest grup, el segon classificat va ser l’Astana, que va superar(0-1) l’Slavia de Praga a terreny txec en un duel que era a cara o creu. L’equip del Kazakhstan va fer història, classificant-se per primera vegada per als setzens de final de la competició.

L’inici de Gattusso