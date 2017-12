Tomas Rosicky penja les botes als 37 anys

El futbol de Tomas Rosicky (Praga, 1980) es va apagar ahir quan l’Sparta, el seu primer i últim club, va anunciar la decisió del talentós mitjapunta, un dels jugadors amb més sensibilitat futbolística i creativitat que ha donat mai la República Txeca, de retirar-se després de 19 temporades com a professional.

Víctima d’innombrables lesions, que sobretot no li van permetre exhibir tot el seu potencial amb l’Arsenal en la Premier League, Rosicky se’n va com el tercer futbolista que més participacions ha tingut amb la samarreta del conjunt txec (105), només superat per Karel Poborsky (118) i Petr Cech (124), amb qui va compartir vestidor al nord de Londres.

“El meu cos fa molt de temps que m’ho demana, no estic preparat per oferir res més als meus companys de l’Sparta”, va explicar Rosicky, sempre conegut afectuosament com el petit Mozart i que, a més de l’Sparta de Praga i l’Arsenal, també va jugar amb el Dortmund, amb el qual va ser campió de la Bundesliga el 2002.