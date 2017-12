Una bèstia de nom Kane

Amb un doblet, l’atacant anglès va rescatar un punt (2-2) per al Manchester United, que perdia 0-2 contra el Burnley a Old Trafford. Lingard va entrar després del descans i, primer amb un gran gol amb una rematada d’esperó i al final, al 91, amb un xut des de dins de l’àrea, va certificar un empat in extremis per a l’equip dirigit per José Mourinho. Tot i no perdre, el punt és una ensopegada considerable per als red devils, segons classificats, que podrien acabar la jornada encara més lluny del lideratge que ocupa el Manchester City. El conjunt orientat per Pep Guardiola, que està invicte en el campionat i encadena 17 jornades consecutives amb victòria, visita aquest vespre el feu del Newcastle i, si marxa del St. James Park amb un triomf, augmentaria en 15 punts la seva distància amb el United. A més, els de Mourinho van veure com el Chelsea, el tercer, se’ls acostava; ara només el tenen a un punt. Els homes entrenats per Antonio Conte van imposar-se (2-0) amb solvència al Brighton, amb dos gols de cap de Morata i de Marcos Alonso. L’exdavanter del Madrid suma ja 10 gols en la Premier.