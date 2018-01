Una nit històrica

Quarts de final

Tornada

Alavés - VALÈNCIA

2-1 (2-3)*

Resultats agregat: 3-3

Madrid - LEGANÉS

1-2

Resultat agregat:2-2

Barça - Espanyol

21.30 h (GOL)

Anada: (0-1)

SEVILLA- Atlético

3-1

Resultat agregat: 5-2

*eliminatòria resolta als penals

La caiguda d’aquest Real Madrid sembla no tenir fons. El conjunt dirigit per Zinedine Zidane no és capaç de retrobar-se amb res del que el va fer assolir el curs passat el doblet, ni l’èpica en els últims minuts que tantes alegries li ha donat en el passat li somriu ara. El futbol està sent just amb el que ofereix l’equip blanc sobre la gespa, i en aquest moment, després de ser eliminat de la copa al Santiago Bernabéu a mans del Leganés, ja només li queda la Champions League, on l’espera el PSG. La nit d’ahir va ser històrica, per la fallida blanca, que aguditza encara més la seva crisi, però sobretot per al Leganés, que per primera vegada en la seva història va classificar-se per a les semifinals de la competició.

Per la porta gran van colar-se els pepineros, en un escenari immillorable i amb una actuació fascinant. Sí que se li nota, al Lega, la mà del seu entrenador, Asier Garitano, que ha fabricat un equip versàtil, capaç de remuntar una eliminatòria en un dels feus més imponents del planeta. I és que el Leganés va portar el partit on va voler en la primera part, on va ser molt superior al Madrid. El conjunt pepinero va pressionar a dalt, va mossegar, i va complicar la sortida de pilota dels madridistes, que després de recuperar el color diumenge amb la golejada al Dépor van tornar ahir a la versió habitual d’aquesta campanya en què els falta tot.

De l’onze del cap de setmana només va repetir Nacho, i Zidane va optar per una mescla de jugadors amb menys minuts combinats amb d’altres de més capitals com ara Isco, o Sergio Ramos i Benzema, que surten, aquests dos últims, de lesió. A més, el preparador francès va permetre’s el luxe de deixar fora de la convocatòria Cristiano Ronaldo i Bale, als quals no va poder recórrer quan la cosa va posar-se pitjpr.

Aviat va posar el Lega en alerta el Bernabéu, quan Beauvue, només de començar va estavellar una falta al pal. Després, amb els visitants controlant el joc, va arribar el golàs d’Eraso, que va igualar la eliminatòria. El migcampista navarrès va castigar una doble errada d’Achraf i de Nacho, amb un xut precís i col·locat des de fora de l’àrea que es va colar per l’escaire de la porteria defensada per Kiko Casilla. No van oferir resposta en cap moment els homes de Zidane, que no van xutar a porta en tot el primer acte i que van estar a punt d’encaixar un altre gol amb una tisora de Beauvue que va marxar a prop del pal.

El panorama hauria pogut canviar després del descans amb la diana de Benzema, que, picant amb suavitat sobre la sortida de Champagne després d’una passada de Lucas Vázquez, va tornar a posar al davant els seus, però el Leganés anava a la seva, i el Madrid, també. Poc després, a la sortida d’un córner, Gabriel Pires va guanyar la partida a un tou Theo, i amb una rematada de cap va marcar el segon, que va decidir l’eliminatòria. Aleshores el Madrid va aferrar-se a la rauxa dels instants finals, Zidane va fer entrar Modric, Carvajal i Mayoral, Ramos es va posar de davanter centre, però els pepineros van resistir. Els últims minuts van jugar-se a l’àrea visitant, amb Lucas Vázquez bombardejant-la a còpia de centrades que no van trobar rematador encertat. El Leganés és a semifinals, a costa d’un Madrid cada cop més enfonsat.