Tot a una carta

Ha arribat l’hora de la veritat. El Real Madrid i el París Saint-Germain es veuen les cares avui al Santiago Bernabéu, en l’anada d’una eliminatòria en què el conjunt blanc es juga la temporada. I és que per a l’equip dirigit per Zinedine Zidane, desterrat en la lliga i eliminat en la copa, la Champions és l’únic torneig que li queda, i caure contra els parisencs faria llarguíssims els tres mesos i mig que queden perquè acabi el curs. “No tenim pressió, estem contents de jugar i de viure aquests partits. Per mi no és una final, és un partit de Champions”, va explicar ahir en roda de premsa Zidane, que no va donar ni una pista sobre què farà el seu conjunt avui a la gespa.

Respecte a l’onze titular, hi ha pocs dubtes i qualsevol variació del que s’espera seria una sorpresa majúscula. Zidane sempre ha apostat pels seus homes de confiança quan els ha tingut en condicions, i tot indica que en aquesta situació límit no canviarà: indiscutible la BBC a dalt, Kroos, Modric i Casemiro a la medul·lar i al darrere la defensa habitual, en què haurà d’introduir un canvi al lateral dret, ja que per la sanció de Carvajal entrarà Nacho. Menys clar és com jugarà l’equip; podria sortir a pressionar a dalt i a intentar treure la pilota al PSG, un conjunt que domina els partits a través de la possessió o, d’altra banda, podria esperar al darrere, ben endreçat, i aprofitar els espais que es generin a camp rival per fer mal en el contraatac. Són dos registres que els blancs han utilitzat. “No diré res. M’he de guardar les coses per a mi”, es va justificar Zidane diversos cops en ser preguntat sobre el plantejament.

A l’altre costat, l’equip orientat per Unai Emery arriba al coliseu blanc amb una trajectòria gairebé immaculada. És primer destacat en la lliga francesa, està classificat per a la final de la copa de la lliga i ha accedit als quarts de final de la copa. L’objectiu dels parisencs ara, un cop consolidada l’hegemonia a França, és accedir a una altra dimensió regnant a Europa. Per això van fitxar Neymar, el definitiu líder del projecte, un futbolista que van ser capaços d’arrabassar al Barça, i Mbappé, el jugador del futur i també del present, amb el fitxatge del qual es van anticipar al Madrid. Tots dos, juntament amb Cavani, formen un dels atacs més temuts del planeta, un trident que acumula 70 gols aquesta curs –Cavani 28, Neymar 27 i Mbappé 15–. La BBC, per la seva banda, en suma 38 –Cristiano 23, Bale 9 i Benzema 6.

La principal incògnita del PSG és saber qui suplirà la baixa de Motta al pivot defensiu. Lass Diarra, Lo Celso i Rabiot són els candidats. I tampoc és clara la suplència d’un Di María pletòric, que ha fet 9 gols en els últims 11 partits, tot i que l’encaix de l’argentí, amb el trident inamovible, es preveu complicat. Emery, com Zidane, no va avançar res. “Tenim moltes il·lusions posades a seguir creixent, i el Madrid ens dona una gran oportunitat”, va assegurar. El Bernabéu acull un duel entre dos colossos.