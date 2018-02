La FA assenyala el llaç groc

Pep Guardiola va reconèixer ahir, en la roda de premsa prèvia a la final de la Carabao Cup (copa de la lliga) que disputaran contra l’Arsenal, que dijous l’avió en el qual es desplaçava la seva família va ser registrat a l’arribada a l’aeroport de Barcelona-el Prat. “M’ho va explicar la meva companya, i va passar el que les informacions diuen. No sé com estan les lleis aeroportuàries, però m’imagino que la policia o la Guàrdia Civil tenen el dret d’aturar-nos i inspeccionar. Va passar, van veure que hi havia la meva família i van marxar”, va explicar el català. Segons han informat fonts de l’Institut Armat a el diari El País, es tractava d’una inspecció “rutinària, aleatòria i res excepcional en què es desconeixia la identitat dels passatgers que hi havia a bord”. Segons la mateixa font, de fet, aquell mateix dia quatre vols més van ser sotmesos al mateix procediment, descartant que es tractés d’una mesura preventiva vinculada a la situació actual de Catalunya i a l’alerta existent per un possible retorn a Catalunya del líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, procedent del seu exili a Brussel·les.