París en flames

Un lema s’ha anat obrint pas en el turbulent dia a dia del París Saint-Germain: Ensemble on va le faire (Junts ho farem). Un crit a la unitat davant una realitat que empeny el conjunt parisenc cap a la porta de sortida, amb dos gols de dèficit contra el Real Madrid i amb el seu millor actiu, Neymar, mirant-s’ho des de l’altra banda de l’Atlàntic.

Han passat 20 dies des de l’escarment al Santiago Bernabéu. Temps prudencial per netejar-se la ferida. Fins i tot per cosir-la i per calmar unes aigües que baixaven tèrboles al pas pel Parc dels Prínceps, amb una fractura evident entre la plantilla i Unai Emery, visible a través de les xarxes socials de les parelles de Thiago Silva i Ángel di María, absents a Chamartín i cabdals en una nit que pretén ser màgica sota la mirada de la torre Eiffel.

Els retrets han quedat enrere. Segons publicava ahir el diari L’Équipe, un sopar amb vistes a l’Arc de Triomf, per celebrar l’aniversari del mateix Di María i d’Edinson Cavani, va sepultar les disputes internes per desenterrar una destral de guerra que apunti directament al cor del Madrid. En el camí pesa la lesió de Neymar, però reconforten les clares victòries en dos clàssics successius contra l’Olympique de Marsella i la renovada figura d’un Di María que s’ha presentat com un relleu d’altura per al brasiler, convertint-se en el futbolista més entonat de l’equip amb 13 dianes aquest 2018.

“Som capaços de derrocar el millor Real Madrid”, proclamava ahir Emery, que, instal·lat ja en el centre de la diana, i encara més després de la desfeta de l’any passat al Camp Nou, necessita una actuació de grandesa que li permeti treure’s la cotilla a Europa. “Necessitem ritme, concentració, mantenir el nostre joc i una gran comunió amb els nostres aficionats”, va reclamar el basc. Tots els abonats del club han rebut en les últimes hores un correu amb missatges de Thiago Silva, Motta i Marquinhos, els tres capitans, intentant generar una complicitat que permeti generar “La sagrada unió”, títol de la portada d’ahir de L’Équipe, i empenyi un PSG que buscarà reinventar-se. Amb Mbappé recuperat les seves molèsties i Di María com a relleu lògic de Neymar, Emery fixarà el seu mig del camp sacrificant Lo Celso, pur patiment al Bernabéu en una posició que no és la seva, per un mig centre amb més quilòmetres a les cames, ja sigui Motta o Lass Diarra. “L’absència de Neymar no canvia res i alhora ho canvia tot. És un futbolista determinant, però també Di María és espectacular, la nostra motivació no canvia”, va asseverar Zinedine Zidane.

‘Zizou’ amaga les cartes

Aterrat en territori enemic a tots els nivells –“jo soc marsellès”, va recordar tan bon punt començar la roda de premsa–, el tècnic blanc s’ha desplaçat a París amb alguns dels seus pilars trontollant per problemes físics. Ni Luca Modric ni Toni Kroos no han tornat a jugar des de l’anada i la seva titularitat aquest vespre al Parc dels Prínceps està embolcallada per una capa de secretisme que el tècnic tampoc va voler esvair ahir en la prèvia. “Ja ho veurem”, es va limitar a expressar el marsellès, que com a mínim sí que recupera la certesa de Marcelo, protagonista en l’anada amb un final de partit pletòric i diumenge contra el Getafe amb uns minuts de joc en què va evidenciar que no ha perdut volada. “És un futbolista que aporta tant en defensa com en atac, és la cara alegre del joc i estem molt contents de tornar-lo a tenir amb nosaltres”, va asseverar, i va apuntar al costat més sentimental per sostenir el resultat de l’anada i que no es repeteixi el precedent del 1993, quan els gols de Weah, Ginola, Valdo Candido i Antoine Kombouaré (4-1) van aconseguir capgirar un 3-1 del partit de l’anada al Bernabéu en la copa de la UEFA. “Ens agrada la nostra feina i és l’oportunitat d’ensenyar al món el que és el Madrid en una de les competicions que més li agraden”, va dir el capità.

Felix Brych, sota la lupa