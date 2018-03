El llaç groc li costa més de 22.000 euros a Guardiola

El llaç groc de Pep Guardiola ja té preu: 20.000 lliures. Més de 22.000 euros és el que haurà de pagar el tècnic de Santpedor, segons va anunciar ahir la federació anglesa (FA), per lluir un distintiu durant els partits de la seva jurisprudència en suport dels presos polítics catalans sorgits arran del referèndum de l’1 d’octubre.

El català, que va ser expedientat el passat 23 de febrer i que tenia fins dilluns per presentar al·legacions, va rebre ahir el càstig per un gest que no ha rebut la comprensió del màxim organisme del futbol anglès. “És un símbol de la independència de Catalunya i nosaltres no volem aquest típus de símbols polítics en el futbol”, va proclamar diumenge el director de la FA, Martin Glenn, mentre que Guardiola ha defensat en totes les seves compareixences públiques que tot plegat transgredeix el moviment independentista. “Parlem de democràcia, això no va d’independència. Per estar a la presó s’ha de fer alguna cosa greu, aquestes persones estan allà només per defensar votar. Mentre estiguin allà, tindran el meu suport”, va manifestar aleshores el tècnic del Manchester City, sempre assumint l’esperable càstig i preparat per arribar fins al final amb els seus ideals. De fet, Guardiola només va mostrar-se disposat a deixar de dur el llaç groc en cas que li demanés el seu club, cosa que veia improbable.

Guardiola ara haurà de decidir si continua endavant, tot i la sanció ja fixada, amb una iniciativa que du en totes les competicions i que no li suposa cap greuge en la Champions League, ja que la UEFA té una interpretació més relaxada sobre les reivindicacions que puguin tenir un caire polític.”