Mourinho posa el llacet

Amb més o menys glamur, i malgrat que el Manchester City no va poder celebrar-hi in situ, sobre un terreny de joc, la Premier League 2017/18 va tenir un desenllaç rodó, definitori d’una temporada en què el fons ha tingut una sintonia total amb la forma, en què el com ha acabat donant la raó a Pep Guardiola en la seva idea insubornable per sobre del discurs gris d’un José Mourinho que va donar l’última puntada a la lluita pel títol en una nova tarda pàl·lida, caient a Old Trafford contra el cuer, el West Bromwich Albion i, pocs dies després d’haver ajornat la celebració dels seus veïns, entregar-li una merescuda corona.

Pep Guardiola és campió del futbol anglès. El primer català que ho aconsegueix. I, després d’una primera temporada en què li va costar solidificar la seva idea i en què es va recelar de la seva recepta futbolística des d’alguns sectors del país, ho ha aconseguit sent insubornable en la proposta. Des del primer dia fins a l’últim, dissabte a la catedral de Wembley on, amb moments d’un futbol latent com de costum va acabar doblegant un dels millors equips del torneig com el Tottenham. Amb tan sols dues derrotes a l’esquena, al seu City li han sobrat cinc partits per conquerir la cinquena lliga de la història del club, una fita de la qual en la història de la màxima categoria del futbol anglès només poden presumir el Manchester United i l’Everton.

“No faré cap drama, el Manchester City ha estat el millor i tard o d’hora havia d’aconseguir els punts necessaris”, va manifestar ahir José Mourinho, en una declaració simptomàtica del que ha estat la Premier League d’un Guardiola que, tot i les crítiques la temporada passada, ha sabut llegir les necessitats d’un equip apuntalat defensivament amb l’arribada d’Éderson, que ha resolt el problema de la porteria, i de defenses com Walker, Benjamin Mendy o Laporte. I fins i tot els contratemps, com la lesió del mateix Mendy, Guardiola els ha convertit en oportunitats, reinventant Fabian Delph en un digne lateral sense la pilota que s’incorpora al mig del camp per generar superioritats amb ella. Amb una mitjana de 2,8 gols marcats per partit i amb la porteria menys batuda de la Premier, el City ha dominat les àrees i el joc, en què Fernandinho ha estat un bastió imperial, en què Silva i De Bruyne han marcat el tempo, en què la profunditat la imposen Leroy Sané i Sterling i en què l’arribada al gol no ha tingut un únic nom, per molt que Sergio Agüero, amb vint-i-una dianes, hagi contribuït en bona part a l’obra skyblue, la del primer entrenador català que regna a Anglaterra.