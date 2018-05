El Juventus no té rival

El Juventus no té competidor a Itàlia. La vecchia signora, que està a punt d’aixecar el seu setè scudetto consecutiu, va engrandir ahir encara més la seva hegemonia al país transalpí adjudicant-se la copa. Un trofeu que des del 2015 no té cap altre propietari, el conjunt bianconero ha guanyat les últimes quatre edicions. La quarta seguida, doncs, va arribar a costa del Milan, un equip en hores baixes, lluny, molt lluny del seu millor moment i que aspirava a celebrar el seu primer títol gros –el 2016 va guanyar la supercopa– en els darrers set anys. I és que no s’imposa el conjunt rossonero en una gran competició des del 2011 quan va proclamar-se campió de la Serie A, l’última lliga de fet que no va guanyar la Juve, perquè des d’aleshores la resta de campionats de la regularitat han marxat tots cap a Torí.

A aquell equip milanista l’orientava aleshores Massimiliano Allegri, ara entrenador dels bianconeri, que no van tenir pietat ahir a l’Olímpic de Roma (4-0). La Juve va arrasar el Milan en una final que va decidir-se en la segona part i que va tenir dos clars protagonistes, un per bàndol. En el guanyador, el central Benatia, que va fer un doblet; en el perdedor, el porter Donnarumma, que va estar molt desencertat en dos dels quatre gols que va encaixar.

D’aquesta manera, després d’un equilibrat primer temps, el Juventus va resoldre després de la represa i en només vuit minuts –del 56 al 64– va sentenciar amb tres dianes. Benatia primer va mostrar el camí amb un poderós cop de cap a la sortida d’un córner; tot seguit, Douglas Costa va obrir escletxa amb un xut des de la frontal en què Donnarumma va estar força desafortunat, i, posteriorment, una altra errada del porter italià, de 19 anys, que no va blocar una tova rematada dins de l’àrea, va aprofitar-la el bigolejador Benatia per fer el tercer. Res van poder fer ja els homes entrenats per Gennaro Gattuso, que van veure com queia el quart, també en una jugada de mala sort, ja que Kalinic, intentant refusar una centrada d’un córner, va marcar en pròpia porteria.

Tretzena coppa per al Juventus, que quan certifiqui l’scudetto –és pràcticament impossible que li arrabassin– signarà el seu quart doblet seguit a Itàlia.