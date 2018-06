El Nàstic es queda a segona (2-0)

El Nàstic de Tarragona jugarà una temporada més a segona divisió, després de guanyar per 2-0 al Rayo Vallecano al Nou Estadi. Amb la tercera victòria consecutiva en les tres últimes jornades, els grana han aconseguit segellar una permanència molt treballada. Aquest vespre, però, la tranquil·litat ha arribat ben aviat, quan Álvaro Vázquez ha fet en primer de cap en el minut 12. El Rayo Vallecano, ja equip de primera, ha deixat fer als tarragonins, que han agafat les regnes del partit amb la intenció de no deixar lloc al dubte i segellar la permanència tan aviat com fos possible. I el Nàstic ho ha aconseguit a través de Manu Barreiro, que ha fet el 2-0 amb un espectacular gol de xilena.

El Nàstic ja tenia la feina feta i només havia de deixar passar el temps, i el Rayo, que a més s’ha proclamat campió de la categoria, també volia que els minuts correguessin el més ràpid possible. Els últims vint minuts, els madrilenys han jugat amb un home menys per expulsió de Domínguez. Els últims minuts han servit perquè la festa comencés a la grada del Nou Estadi.

Els altres dos catalans de la categoria, que ja no s’hi jugaven res, han perdut els seus partits. El Barça B s’ha acomiadat de la categoria amb una derrota per 0-2 contra el Saragossa al Miniestadi, mentre que el Reus ha perdut al camp de l’Alcorcón per 3-0.