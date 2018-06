Mariona dona la copa al Barça en l’últim minut (1-0)

El Barça s’ha proclamat campió de la copa de la Reina aquesta nit a Mèrida gràcies a un solitari gol de Mariona en el temps afegit de la pròrroga d’un partit molt competit contra l’Atlético de Madrid en què les blaugrana han guanyat per 1-0. Les blaugrana han lluitat fins els darrer minut i s’han endut el premi en el darrer sospir. Primera part sense gols però sí amb ocasions per als dos equips. Les més perilloses han estat per a les madrilenyes, i han anat sobretot a càrrec de la brasilera Ludmila. Sandra Paños, però, s’ha encarregat de frustrar els instent de les colchoneras. El Barça també ha tingut oportunitats per trencar l’empat a zero. Dos xuts d’Alexia des de fora l’àrea i una bona centrada de Mariona que no ha trobat rematadora han estat les més clares per a les jugadores de Fran Sánchez.

La segona part ha començat amb un Atlético dominant però poc encertat. Toni Duggan ha tingut molt a prop el primer gol en el minut 62, però la porta Gallardo ha evitat el gol de l’anglesa. En la jugada posterior ha estat l’Atlético qui es podria haver avançat en un contraatac, però la pilota ha sortit fora. L’Atlético era millor en el joc, però deixava espais molt perillosos que les blaugrana no han dubtat en aprofitar. En els últims minuts, dues ocasions molt clares per a les de Fran Sánchez. Primer Vicky Losada, que ha estavellat una pilota al travesser, i després Lieke Martens, que, amb un potent xut des de fora de l’àrea, ha obligat a la portera Lola Gallardo a lluir-se per evitar el gol.

A la pròrroga, les jugadores dels dos equips han notat molt el cansament, tot i que Patri Guijarro podria haver decantat la balança cap a la banda blaugrana en el minut 109, però la rematada de cap ha marxat fregant el pal.I Martens de nou hauria pogut sentenciar en el minut 117, però l’holandesa no ha pogut connectar bé amb la pilota dins l’àrea i la rematada a boca de canó ha sortit fregant el pal de Gallardo. I quan semblava que la final es resoldria als penals, en el minut 123desprésdunpartit de partit, Mariona Caldentey ha fet el gol de la victòria i ha donat la sisena copa de la Reina de la seva història al Barça.