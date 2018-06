Barça-Espanyol en la final de La Liga promises

A la una del migdia es disputarà la final de La Liga promises, el torneig de categoria aleví que es disputa a la ciutat esportiva del Vila-real, entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol. Els blanc-i-blaus s’han desfet del Llevant per un contundent 3-0 en la primera semifinal. Per la seva banda, els blaugrana han eliminat, per penals (4-3), el Deportivo de La Corunya, després que el partit acabés amb empat a un gol.