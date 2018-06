L’aleví del Barça, campió de La Liga promises

La final catalana de La Liga promises, el torneig de futbol aleví que s’ha disputat a la ciutat esportiva del Vila-real, ha tingut color blaugrana. El Barça, entrenat per Marc Serra, ha superat l’Espanyol gràcies a un gol signat per Iván en el minut 31. Un xut des de la frontal, i amb la cama esquerra, del jove jugador barcelonista ha batut Juan Pedro per donar la victoria al seu equip. És el desè títol que aconsegueix el FC Barcelona en aquesta competició.