Un cop de Ramos podria haver provocat les errades de Karius

La deficient actuació de Loris Karius en la final de la Champions, en la qual va cometre dues errades històriques que van suposar dos gols per al Real Madrid, va estar motivada per un cop que va rebre de Sergio Ramos quan el partit encara estava empatat a zero. Així ho asseguren els metges que van tractar el porter als Estats Units, on va viatjar perquè li realitzessin un TAC cerebral.

Les proves realitzades a Karius a l’Hospital General de Massachusetts revelen que el fort traumatisme que va patir després de xocar amb Sergio Ramos en el minut 49, va influir en el seu rendiment. I així ho ha confirmat aquest centre hospitalari en un comunicat. “Després de revisar acuradament les proves, hem arribat a la conclusió que el Sr. Karius va patir una commoció cerebral durant el partit el 26 de maig de 2018”, diu la nota. “En el moment de la nostra avaluació, els principals símptomes del Sr. Karius van suggerir que va existir una possible disfunció espai - visual que probablement es va produir després de l’impacte. És possible que tal dèficit afectés al rendiment”, afegeix.