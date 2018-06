Touré: “A Guardiola no li agraden els jugadors africans”

Yaya Toure considera que Pep Guardiola té problemes “amb els jugadors africans”. Ho diu en una entrevista que es publicarà a France Football. “Era cruel amb mi. Creu que hauria estat igual amb Iniesta? Vaig arribar a preguntar-me si allò passava pel meu color. Altres jugadors del Barça també s’ho van preguntar”, etziba l’ivorià en parlar de la seva etapa blaugrana amb el tècnic de Santpedor. Segons el periodista Matt Spiro, Touré vol acabar amb el mite de Pep Guardiola. Les manifestacions que han transcendit, de fet, són molt dures: “Vaig tractar d’entendre’l i vaig preguntar a altres entrenadors per la meva situació i la meva condició. Quan em vaig adonar que era tan bona, o millor, tant en els entrenaments com en els partits, en comparació amb altres jugadors més joves que jo, vaig entendre que no era una qüestió física. No sé per què però tinc la impressió que Guardiola estava gelós, que em va prendre com un rival”.

En opinió de Touré, “Pep va fer tot el possible per sabotejar el meu últim any al City”. El migcampista assenyala també que Guardiola “és massa intel·ligent perquè l’enxampin”. “Mai admetrà que no li agraden els jugadors africans. Però el dia que vegi a cinc de nosaltres en la seva alineació prometo que li enviaré un pastís”.