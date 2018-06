Guardiola: “Cal una base social més gran per fer la República”

Pep Guardiola considera que hi ha d’haver una gran majoria per anar cap a la independència i la república catalana. “Amb un 50 per cent no n’hi ha prou”, va dir al programa Preguntes Freqüents, de TV3, ahir dissabte a la nit. Segons l’entrenador del Manchester City, el procés no ha estat una derrota: “Hem anat a un lloc on no havíem anat mai, potser la segona vegada no es cometran errors. Per guanyar una lliga necessites temps”. Guardiola va insistir a mostrar el seu rebuig a l’empresonament dels consellers i els presidents d’Òmnium i l’ANC i va defensar la llibertat de mostrar el llaç groc com a mostra de solidaritat. “És transversal. No va en contra de ningú. Només demana la llibertat de gent acusada a 30 anys de presó per pujar a un cotxe, en una manifestació improvisada. Costa molt d’entendre. Ens pot passar a tots. Això és el que més em dol: veure gent a la presó o exiliada. Res podrà tornar a la normalitat fins que no se solucioni”.

David Fernández és l’ídol polític de Guardiola: “No entenc per què va marxar. És un paio molt preparat que no havia d’haver marxat. És massa bo, està massa preparat”. Ciudadanos, segons ell, hauria d’haver estat present la presa de possessió del president Quim Torra, com va fer Artur Mas quan no va ser president tot i guanyar les eleccions. No li sembla bé que es xiuli l’himne d’Espanya ni que es retirin samarretes grogues d’un estadi, i sobre les paraules de Rafa Nadal demanant eleccions, considera que hi té tot el dret, com en el seu dia Piqué o Xavi, quan van demanar el referèndum.