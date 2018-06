Cita amb la història

Alemanya té un estil ben marcat que li permet jugar de memòria Mèxic arriba al mundial amb un equip molt ben equilibrat

Cinquanta-sis anys en què s’han disputat catorze mundials. Aquest és el temps que fa que cap selecció és capaç d’encadenar dues copes del món, una fita que en tota la història només han aconseguit la Itàlia dels anys 30 i el Brasil de Pelé, i que ara Alemanya buscarà assolir a Rússia. I el fet és que la mannschaft està carregada d’arguments per reeditar el títol que va aixecar fa quatre estius a Rio de Janeiro, on va superar l’Argentina en la pròrroga. Perquè tant és que només repeteixin set jugadors en la llista del Brasil de Löw, que gràcies a l’excel·lent tasca duta a terme des de fa anys a les categories inferiors d’Alemanya ha tingut al seu abast una llista extensíssima de futbolistes de nivell per configurar la plantilla de Rússia, de la qual han quedat fora jugadors com Leno, Tah, Mustafi, Höwedes, Weigl, Emre Can, Sané, Schürrle, Petersen o Götze, que sense anar més lluny va ser l’heroi de Maracanà. De fet, l’única incògnita que plana sobre Alemanya és el trist bagatge en els partits amistosos dels darrers mesos, en què ha estat incapaç de superar Anglaterra, França, Espanya, Brasil i Àustria. Tot i així, l’actual campiona del món i de la copa Confederacions va assolir el bitllet després d’una fase immaculada en què va guanyar els deu partits que va disputar, i amb una brutal mitjana de quatre gols per duel. I és que Alemanya desprèn la flaire d’aquells equips llegendaris que juguen de memòria, fruit de la constància de Joachim Löw, que en els 12 anys que fa que és el seleccionador ha aconseguit implantar un estil que va al davant dels jugadors que l’hagin de dur a terme.

Amb Neuer, ja recuperat, molt probablement sota els tres pals –en detriment de Ter Stegen–, la defensa d’Alemanya la formen tres jugadors del Bayern, Kimmich, Boateng i Hummels, més Héctor, el lateral esquerre del Colònia, mentre que el timó el porten Kroos i Khedira, dos jugadors físics, tècnics i amb arribada que es coneixen de memòria. El gran secret d’Alemanya, entre molts d’altres, però, es troba en la línia de tres quarts, allà on Löw té a la seva disposició futbolistes del nivell de Müller, Özil, Draxler, Goretzka o Reus per fer anar de corcoll les defenses rivals. I tot, amanit amb el nou davanter centre de la mannschaft, Timo Werner, que amb 22 anys ja s’ha erigit en una estrella de la Bundesliga. Alemanya té al davant, doncs, un repte complicadíssim, però també armes més que suficients per sortir-ne victoriós.

Un bitllet ben disputat