La manca de gol atia el debat del 9 al combinat espanyol

Diego Costa, Iago Aspas i Rodrigo Moreno. Tres futbolistes i un debat. Qui ha de ser el principal referent en atac del combinat espanyol? La pregunta ha pres volada a només tres dies per l’estrena dels de Julen Lopetegui al mundial –divendres a les 20.00 h contra Portugal– després de les dificultats mostrades de cara a porteria en els últims partits de preparació contra Suïssa i Tunísia, resolts amb un empat (1-1) i un triomf ajustat (1-0), respectivament.

La decisió la té Lopetegui, que a l’hora de definir la llista de mundialistes va escollir tres puntes d’estils diferents. «En Iago és més versàtil, en Diego Costa és més home d’àrea i jo estic en mig dels dos», assenyalava ahir Rodrigo en roda de premsa. I és precisament aquesta versatilitat la que obre el ventall del seleccionador espanyol de triar com vol plantejar el joc ofensiu. Fins i tot homes com Marco Asensio li permeten modificar el dibuix i apostar per la figura del fals 9.

En aquest escenari, Diego Costa és qui parteix amb més opcions de ser el punta titular del combinat espanyol, com a mínim d’entrada. Representa el 9 clàssic: Home d’àrea, bon rematador per dalt i per baix i capaç de bregar amb qualsevol defensa. De fet, és l’únic atacant amb aquestes característiques entre els 23 escollits de Lopetegui una vegada va decidir deixar-ne fora Álvaro Morata. Ho justificava la irregular temporada que ha realitzat enguany el davanter madrileny a les files del Chelsea i que propiciava cedir la plaça a algun altre jugador amb més mèrits. Tot i això, l’absència va ser una de les mes qüestionades.

Si bé el potencial rematador de Costa no presenta dubtes, la seva capacitat per associar-se és més limitada. Un fet especialment sensible quan s’ha d’actuar en un combinat com l’espanyol, que es defineix per la concentració de creativitat a la zona ampla (Thiago, Iniesta, Saúl, Isco, Silva...) En aquest aspecte, Rodrigo i Iago Aspas s’aprecien més versàtils pel fet de poder desenvolupar-se també per les bandes, on exploten la seva velocitat. El davanter gallec, per la seva part, també s’ha vist reforçat pel gol que va marcar dissabte contra Tunísia, en l’últim test de preparació previ al mundial, i que va permetre guanyar el partit. Lopetegui el va fer entrar a l’últim quart d’hora de partit i per donar una velocitat més al joc ofensiu. Llavors Diego Costa també estava al camp després de substituir Rodrigo (60’).

Després de l’amistós, Lopetegui va deixar oberta la seva elecció pel que fa a qui serà el davanter escollit de cara a la cita de divendres proper divendres contra Portugal: «Ningú parteix amb desavantatge. Prendre la decisió en base al que cregui que és millor. Costa i Iago han estat una solució i en el tram final, quan hem posat una línia de tres en defensa, però també Rodrigo ens ha ajudat a la primera meitat», va comentar.

Per ara, els protagonistes es mantenen al marge de les travesses. En aquest sentit, Rodrigo apel·lava ahir al bé comú del grup. “Tots volem jugar i seria dolent que no fos així. Però tots estem preparats per aportar el que calgui. Jugui qui jugui ha d’aportar el màxim a l’equip. Som un grup units de 23, al marge de qui jugui. La unitat de tots ens donarà força per fer alguna cosa important.», va concloure.