Duel de pistolers

El grup H es presenta com a un dels més impredictibles del mundial de Rússia, amb Colòmbia, Polònia i el Senegal amb clares opcions de passar de ronda, mentre que el Japó sembla trobar-se un esglaó per sota. I entre les moltes virtuts de totes tres candidates en destaca una que acostuma a ser clau en un torneig tan curt com és una copa del món, la figura de l’home gol, ja que Falcao, Lewandowski i Sadio Mané es troben entre els millors davanters del planeta, sent capaços de decidir un enfrontament en una acció aïllada.

Per historial i noms, la favorita del grup és la Colòmbia de Pekerman, una selecció ben treballada i amb grans individualitats que fa quatre anys, amb pràcticament el mateix bloc, es va quedar a les portes de les semifinals. Tot i la recent lesió de Fabra, el lateral esquerre titular, l’equip cafeter segueix gaudint d’un entramat defensiu molt sòlid, amb els joves Davinson Sánchez i Yerry Mina en l’eix i els veterans Carlos Sánchez i Abel Aguilar per davant. I tot per cobrir l’esquena dels jugadors ofensius, on Pekerman té un autèntic arsenal on escollir. Els intocables, és clar, són James Rodríguez –el líder i font d’inspiració– i Falcao –que es va perdre per lesió el mundial del Brasil–, mentre que per ocupar les bandes el tècnic argentí disposa de jugadors del nivell de Cuadrado, Uribe, Muriel o Quintero, i amb Carlos Bacca sempre a la recambra. No tot, però, són flors i violes, ja que el principal problema que té Colòmbia és la manca d’un migcampista creatiu, cosa que en massa ocasions provoca que l’equip es parteixi en dos i que depengui en excés de la clarividència de James Rodríguez.

La segona en favoritisme és la pragmàtica Polònia, que sense fer soroll es va plantar a Rússia com a primera del seu grup, i sense patir. El secret de l’èxit del conjunt de Nawalka és la seva solidaritat, ja que es tracta d’un equip treballador i sacrificat, on tots els jugadors s’hi deixen la pell, conscients que si asseguren el zero a la seva porteria sempre hi haurà l’opció perquè Lewandowski acabi desnivellant la balança. I és que el davanter del Bayern de Munic, màxim golejador dels grups europeus de classificació, amb 16 dianes, és el líder absolut d’una selecció en la qual també destaquen noms com els dels joves Linetty o Zielinski. Malauradament, fa pocs dies es va lesionar Glik, el líder de la defensa polonesa, mentre que Milik, el gran acompanyant ofensiu de Lewandowski, arriba a la cita fora de forma, després d’haver-se estat pràcticament tota la temporada a la infermeria per una greu lesió al genoll.

Sensacions oposades