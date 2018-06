‘La roja’ i la crisi de l’efecte papallona

Fernando Hierro és des d’ahir, i a tots els efectes, el nou seleccionador d’Espanya. El fins ara director esportiu de la FEF exercirà com a màxim responsable de la roja fins que acabi el mundial. Hierro substitueix a la banqueta un Julen Lopetegui que ahir era fulminat del càrrec pel president de la Federació, Luis Rubiales. Canvi de cromos del tot inimaginable minuts abans de l’anunci oficial de la decisió. Notícia bomba poques hores abans del debut de la selecció espanyola contra la Portugal de Cristiano Ronaldo (demà, a les 20 h, a Sotxi), que naturalment va generar un enorme terrabastall a la seu de la selecció. Tot el món del futbol va mirar ahir perplex cap a Krasnodar.

Quan Zidane va anunciar el dia 31 de maig a la sala de premsa de Valdebebas, també de manera sorprenent, que marxava del Real Madrid després d’haver guanyat la seva tercera Champions en dos anys i mig, poc s’haurien imaginat als despatxos de la Federació que aquell adeu suposaria de retruc moviments futurs de difícil digestió al capdavant de la selecció espanyola just a les portes de tot un mundial de futbol. L’efecte papallona d’aquella decisió lícita de Zizou ha acabat esclatant amb virulència màxima a molts quilòmetres de distància. De Madrid a Rússia.

La crisi va començar a coure’s dimarts quan el Real Madrid va informar a través d’un comunicat que Julen Lopetegui seria l’entrenador del conjunt blanc la pròxima temporada. La notícia va agafar del tot a contrapeu tothom i també Luis Rubiales, que no va ser coneixedor dels fets fins cinc minuts abans del comunicat del Madrid, mitjançant una trucada telefònica. El president de la FEF, que estava a Moscou en una reunió de la FIFA, va veure’s obligat a agafar un vol exprés fins a Krasnodar aquella mateixa nit. I va ser ahir al matí, després de parlar amb el mateix Julen Lopetegui, i també amb l’equip, que va decidir cessar-lo. A les 12.02 h va comparèixer Rubiales, sense Lopetegui, per anunciar la seva destitució.

Alguns dels pesos pesants de la selecció –no tot el vestidor–, entre ells Sergio Ramos, van intentar convèncer Rubiales que destituir ara Lopetegui no era una bona decisió en l’àmbit esportiu, però el nou president de la Federació ha volgut ser coherent amb la seva manera de pensar i el seu nou modus operandi dins la FEF. Fidel a la seva nova filosofia d’actuació dins la Federació, Rubiales pren una decisió arriscada i polèmica en l’àmbit esportiu, però una decisió fins a cert punt lògica i comprensible quant a gestió i transparència.

A Luis Rubiales, li ha molestat la decisió de Lopetegui, a qui ell mateix va renovar fins al 2020 el mes de maig, però el que no ha pogut passar per alt és la manera de procedir de Florentino Pérez. Rubiales està altament molest amb què les negociacions Florentino-Lopetegui s’hagin produït a l’esquena de la Federació. Molest amb el fons i amb les formes, perquè ell no va ser informat fins cinc minuts abans del comunicat del Madrid. Rubiales va intentar que el club blanc no fes oficial l’anunci fins després del mundial, però hi va haver negativa del Real Madrid en aquest sentit, i es va anunciar la contractació de Lopetegui per tres anys sense el consentiment del president de la FEF.

En vista d’aquest escenari, Rubiales ha estat inflexible. Lopetegui, campió de l’europeu sub-19 i sub-21 amb Espanya, diu adeu a Rússia sense haver ni debutat en el mundial. Es dona la circumstància que en l’última copa del món es va produir un cas similar amb Louis van Gaal com a protagonista. L’aleshores seleccionador holandès va comunicar abans del mundial del Brasil que, en acabar la cita mundialista, seria el nou tècnic del Manchester United. Holanda va dur la situació amb naturalitat i els oranje fins i tot van arribar a les semifinals del torneig. Les formes van ser diferents. La manera de procedir de Florentino és el que no ha agradat en aquest cas a la FEF.

Lopetegui, que ja va entrenar el Madrid Castilla l’any 2008 i que va ser el màxim responsable de l’àrea de scouting del Real Madrid el 2006, torna a la casa blanca però es queda sense copa del món. El negoci no li ha acabat de sortir bé. Qui sí que estava en el lloc adequat i en el moment oportú, en canvi, ha estat Fernando Hierro. En el seu cas, li cau un mundial del cel.

Hierro ja va estrenar-se ahir mateix com a seleccionador. A dos quarts de sis de la tarda era presentat i poc després ja dirigia el seu primer entrenament amb el grup. Pablo Sanz, el segon de Julen, i el preparador físic, Óscar Caro, també marxen, i el nou staff estarà completat per Julián Calero, que ja va ser segon de Hierro en l’etapa a l’Oviedo, el preparador físic Juan Carlos Martínez i Carlos Marchena, que estava al Sevilla i farà d’enllaç amb el vestidor. “És un repte bonic i apassionant. No podia dir que no. Les circumstàncies són les que són i accepto aquesta responsabilitat amb valentia. Tenim un grup bo i la il·lusió continua sent màxima. El que ha passat no pot servir d’excusa. Lluitarem pel mundial”, va assegurar ahir el mateix Hierro en la seva presentació.

Aliè a tot el rebombori, Zidane marcava un golàs de falta directa en l’amistós organitzat la nit de dimarts a l’U Arena de París entre els exjugadors de França 98 i un combinat de la FIFA 98. Però, per gol, el marcat per Florentino a tot el futbol espanyol. La contractació de Lopetegui, a part de la convulsió generada, li sortirà de franc. La destitució evita que el Madrid hagi de pagar els 2 milions d’euros de la seva clàusula de rescissió. Lopetegui està previst que s’incorpori ja el dia 1 de juliol i podria ser fins i tot presentat avui a la tarda.