Sergio Ramos ha parlat avui, com a capità d’Espanya, després de la sorprenent destitució de Julen Lopetegui com a seleccionador espanyol en la prèvia del Portugal-Espanya de demà. El central de Camas ha assegurat que el vestidor de La Roja vol girar full i centrar-se en la competició. “Hem de girar full el més aviat millor i no han estat moments agradables perquè Julen ha estat part de tot aquest mundial i de la classificació. Més enllà de la valoració personal, Espanya ha d’estar per sobre de qualsevol nom”, ha dit Ramos, que també ha deixat clar que l’absència del ja entrenador del Real Madrid es notarà: “El tindrem present, perquè serà part del que passi.” Ramos, a més, ha afirmat que “no hi ha cap esquerda” al sí del combinat estatal i que es prenen aquesta situació com “una oportunitat per créixer i fer-nos més forts”. “Sembla que estiguem en un tanatori i estem a les portes d’una competició meravellosa”, ha dit el futbolista andalús per aixecar els ànims.

D’altra banda, el nou seleccionador espanyol, Fernando Hierro, ha destacat que malgrat els canvis, l’equip espanyol arriba “molt ben preparat” per enfrontar-se a Portugal, campiona d’Europa, i ha deixat clar que el nou cos tècnic ha de respectar la feina feta durant les dues setmanes de preparació del mundial.