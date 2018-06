“El que va passar al Brasil ens ha de servir a Rússia”

Intento no pensar que aquest serà l’ultim mundial. El miro com si fos el primer El debut és clau. Una derrota et provoca una angoixa extra en els següents partits

La selecció espanyola, campiona del món a Sud-àfrica fa vuit anys, debuta avui en el mundial contra Portugal, actual campiona d’Europa. Ho farà amb un ambient molt estrany, després que Julen Lopetegui fos acomiadat com a seleccionador dos dies abans del debut i fos substituït per Fernando Hierro, director esportiu de la federació espanyola. Andrés Iniesta (Fuentealbilla, 11 de maig del 1984), l’heroi de Sud-àfrica, l’autor del gol que va donar a Espanya el seu únic mundial, reflexiona sobre aquest i sobre aquell mundial i explica com, després d’acomiadar-se del Barça, viurà la que possiblement serà la seva última copa del món.

Com afronta aquest mundial, sabent que possiblement serà l’últim per a vostè?

Intento pensar que no és l’últim, tot i saber que ho serà. El miro com si fos el primer i esperant que la selecció espanyola tingui un bon resultat, que tingui un paper protagonista i pugui superar aquests dies difícils que hem tingut, dies que hem d’oblidar per centrar-nos ja en la competició.

Dies que deuen haver estat complicats.

No és fàcil viure aquesta situació. És complicat viure un canvi d’entrenador dos dies abans de debutar en un mundial, no és la millor manera de començar, però ara cal ja no pensar més en el tema i centrar-se en el primer partit.

Parlava abans del seu primer mundial. Aquest serà el quart. Què recorda del primer?

Va ser l’any 2006. Vaig entrar en la llista després d’un bon final de lliga i Champions amb el Barça. No havia ni jugat amb l’absoluta. Vaig jugar un partit, contra Aràbia. I recordo que vaig portar el número 13. Era una època de transició. Amb Luis Aragonés. Era l’inici dels èxits.

Ara arriben al mundial després de dues decepcions consecutives en el mundial del Brasil i l’Eurocopa de França.

El que va passar, sobretot en el mundial de Brasil, quan ens van eliminar en la primera fase, ens ha de servir com a experiència per a aquest. Per saber que si no ho fas bé des de l’inici marxes cap a casa aviat. Són dos avisos que tenim al cap i que ens han de servir per començar molt forts en el primer partit.

El primer partit, però, és molt complicat, contra Portugal, la campiona d’Europa, que lidera Cristiano Ronaldo.

El primer partit sempre és clau. Si el guanyes et dona certa tranquil·litat. Dic “certa”, perquè sempre hauràs de guanyar els altres dos partits. Si el perds, els altres dos partits són a vida i mort i la situació sempre et genera una ansietat extra que no és bona. El rival sabem que és molt complicat. És l’actual campió d’Europa, una selecció a la qual és difícil fer gols i que té un gran davanter que coneixem molt bé.

I què em diu de les altres dues seleccions del grup, el Marroc i l’Iran?

A priori, Portugal és la millor, però hem de tenir el mateix respecte cap a les altres dues seleccions. El Marroc, per exemple, és una selecció potent, a la qual serà difícil superar, però jo soc dels que pensen que hem de mirar el nostre joc, que si nosaltres fem bé les coses podem superar qualsevol rival.

Canvis d’entrenador, però la selecció espanyola ha seguit un mateix estil de joc en els últims deu anys.

És cert. Han passat uns quants entrenadors i també han canviat jugadors, però hem mantingut un estil que ens ha donat èxits. Vam començar en l’Eurocopa del 2008 i vam continuar amb un mundial i una altra Eurocopa. És cert que en les últimes cites no hem estat bé, però l’estil ha estat el mateix i és el correcte. Tot va començar amb Luis Aragonés. Ell va implantar un mètode de treball i un estil de joc que hem de recuperar en aquest mundial. Donava molta importància als migcampistes i aquesta aposta ha estat la clau dels èxits.

Què va passar en el mundial del Brasil?

No vam fer res bé. Ens van superar, no vam estar prou concentrats. En un mundial no tens marge d’error i si falles ho arrossegues. A més, competeixes contra els millors i si no estàs bé et passen per sobre, com van fer Holanda i Xile. La veritat és que va ser un cop molt gran perquè arribàvem com a campions del món i d’Europa. Contra Holanda, després del seu segon gol, ens vam enfonsar. I la pressió ens va vèncer contra Xile.

Mal record del Brasil, però el millor de Sud-àfrica.

Allà tot va anar bé des de l’inici. Tinc un gran record de les instal·lacions, de com ens vam entrenar, de com vam competir, i rematat amb el títol mundial marcant jo el gol. La veritat és que jo vaig arribar angoixat per tot el que ja se sap i a poc a poc em vaig anar sentint bé. El dia de Xile vaig marcar i vaig veure que tot estava superat. Després, l’inesborrable record de la final.

Ha vist moltes vegades aquell gol?

Moltes, però ara fa temps que no. A vegades el veig, perquè surt a la televisió. Encara m’emociono i recordo que vaig arribar a la final molt bé, amb moltes forces, convençut que guanyaríem.

Veu la selecció espanyola entre les favorites per guanyar aquest mundial?

La veig preparada per fer coses importants. Si fem les coses bé, podem aspirar a tot. Tenim bons jugadors, tenim una idea com a conjunt molt definida i que ens ha donat èxits. Tenim possibilitats serioses de guanyar.

A qui veu com a favorites, a banda de la selecció espanyola?

El Brasil, Alemanya, França, l’Argentina... Totes aquestes seleccions sempre estan entre les favorites, en qualsevol torneig. Portugal és la campiona d’Europa i també l’hem de tenir en compte.

Els diferents camins poden portar a un enfrontament entre Espanya i l’Argentina en els quarts de final. Com ho portarà, això de jugar contra Messi?

Seria un partit molt difícil. Quan tens Messi de rival, ja saps que el partit serà complicat, però prefereixo no pensar-hi. Falta molt per arribar a quarts de final i ara cal pensar en Portugal.

L’altre dia deia que no ha descartat continuar en la selecció espanyola després del mundial.

Vaig dir que ho analitzaria. Sé que serà complicat per moltes raons. Pel moment, per l’edat, pel fet de marxar a una altra lliga. Ho analitzaré quan acabi el mundial i faré el mateix que he fet al Barça. M’hauré de sentir útil i amb forces per continuar aportant coses.