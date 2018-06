Ajornen el pessimisme

Rússia trepitja sobre ferm i com a mínim els seus temors s’atenuen després de l’inici plàcid de mundial que havia somiat quan el sorteig li va regalar la feble Aràbia Saudita i, liderada pel talent d’Aleksandr Golovin i per dos golassos de Denis Txeritxev, va entrar a la seva copa del món per la porta gran.

Amb millors individualitats i les mides del Luzhniki ben apreses, l’amfitriona va fer valer la seva contundència, i, malgrat algun tram de partit en què també va exhibir les seves carències, va acabar tenyint d’eufòria una tarda moscovita que havia començat més folklòrica que competitiva. Després del discurs plomís de Vladimir Putin en el preàmbul, l’onada tan sols va trigar 4 minuts a obrir-se camí entre les tribunes del majestuós estadi en què arrenca i acabarà el mundial el proper 15 de juliol i fins i tot la nodrida colònia de mexicans desplaçats fins a l’altra punta del planeta i filtrats entre el públic, van poder entonar el seu famós Canta y no llores entre les poques mostres de rauxa d’una afició russa desencantada amb el repertori de l’equip de Stanislav Txertxésov en els últims mesos.

Després d’estar pràcticament tota la preparació treballant un 5-3-1-1, ahir el tècnic d’Alagir, a prop de la frontera amb Geòrgia, va corregir-se amb un 4-2-3-1. I encara que Rússia va exhibir per moments un ritme qüestionable i poca continuïtat en el joc, va saber penalitzar les pèrdues i la poca contundència d’uns saudites que durant l’últim any han tingut tres entrenadors (Van Maarwijk, Bauza i ara Pizzi).

Extremadament imprudent amb la pilota i no excessivament resistent en defensa, el conjunt àrab no va trigar a veure com el migcampista del Krasnodar Gazinski aprofitava una passada de Golovin, el millor actiu de l’amfitriona, per fer imperar una normalitat fins aleshores poc perceptible en el joc, més marcat per la poca lucidesa dels uns i els altres que per dues idees consolidades. Els russos, a més, van perdre pel camí Dzagoev, eterna promesa del CSKA de Moscou i que ara infla la llarga llista de la infermeria. Però el seu relleu, Txeritxev, que reapareixia amb la selecció en partit oficial quasi tres anys després, va dissoldre el desencís obrint bretxa en el marcador, tombant Omar Hawsawi i Mohammed Al Burayk amb un sol retall i afusellant Abdullah Al Maiouf. Una maniobra plena de llum en una tarda que es va anar obrint a Moscou, en què Dzyuba, aprofitant una nova centrada de Golovin, va desencadenar un final de festa frenètic quan novament Txeritxev, amb un colpeig espectacular, i ara Golovin fent el seu de falta, van pintar un 5-0 a les pantalles del Luzhniki.