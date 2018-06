El triomf és l’única via per retornar la calma

Encara en fase d’assimilació de l’enorme tsunami que va provocar l’acomiadament de Julen Lopetegui, Espanya debuta avui en el mundial amb un partit duríssim, contra la Portugal de Cristiano (20 h, Telecinco), una pedra de toc ideal per veure en quin estat d’ànim està la selecció ara dirigida per Fernando Hierro. “No crec que el que ha passat hagi afectat els jugadors. Les circumstàncies són les que són, però no ens queda cap altra via que girar full i mirar de recuperar la normalitat”, va afirmar ahir el tècnic espanyol, que va recordar que fa molt de temps que l’equip està treballant el duel contra Portugal. “Els jugadors estan preparats i il·lusionats. Es veurà l’Espanya de sempre.” I en una mateixa línia es va mostrar Ramos, que, davant l’allau de preguntes que va rebre en referència al terratrèmol de dimecres, va mantenir el mateix discurs de Hierro, el de mirar de centrar l’atenció en la pilota. “No crec que sigui el moment de posar el dit a la nafra. Espanya està per damunt de qualsevol nom. Com abans girem full, millor”, va afirmar el capità de la selecció estatal, que va tancar la roda de premsa amb una mostra d’intencions. “Em vull acomiadar amb un somriure, ja que això sembla un tanatori i demà [per avui] comença el mundial.”

Tot i el discurs de Hierro i de Ramos, el cert és que en les hores prèvies al Portugal-Espanya s’ha parlat molt poc de futbol. El nou seleccionar, això sí, va admetre ahir que respectarà la feina feta per Lopetegui, el que va donar a entendre que l’onze serà l’esperat, amb Busquets, Thiago, Isco, Silva i Iniesta en el centre del camp, amb Diego Costa en la punta de l’atac i amb l’únic dubte de si el lateral dret, amb Cristiano Ronaldo per la zona, serà Odriozola o Nacho. Pel que fa a Portugal, tot indica que en els darrers amistosos Gustavo Guedes ha acabat de convèncer a Fernando Santos per ser l’acompanyant de Ronaldo en la línia ofensiva, mentre que la sala de màquines serà cosa de Bernardo Silva i Moutinho.

Es volen sumar a la festa