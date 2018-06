Giménez resol a un minut del final

Centrada des de la dreta de Carlos Sánchez i rematada de cap del central José Maria Giménez a la xarxa. Així ha aconseguit, a manca d’un minut per al final del temps reglamentari, la selecció de l’Uruguai la seva primera victòria en el mundial 2018. Egipte, sense Salah, que no ha jugat ni un minut, ha resistit fins gairebé el final.

Ni Edinson Cavani, ni Luis Suárez, ha hagut de ser una de les dues torres de l’eix de la defensa charrúa el protagonista principal del partit.

Els sud-americans no s’han trobat còmodes en la primera part, tot i així han disposat de les millors oportunitats de gol, sobre tot una de Luis Suárez. Després del descans, l’Uruguai ha semblat trobar el camí i, de fet, ha disposat de més opcions per marcar. Cavani i Suárez han tingut l’un a zero a un pam, però ha estat Giménez qui s’ha emportat la glòria.

El Grup A queda, doncs, després de la primera jornada de la lligueta, amb Rússia i l’Uruguai empatats a tres punts i amb Egipte i Aràbia amb zero punts.