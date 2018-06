Salvador Giménez

Un gol del central de l’Atlético de Madrid José María Giménez va donar a Urguai la seva primera victòria en terres russes. El triomf de la selecció d’Óscar Washington Tabárez va ser agònic i va arribar quan pocs hi creien i els egipcis ja es veien amb un punt que havien buscat i merescut. La potència en el joc aeri de Giménez va ser clau per donar a Uruguai tres punts que la posen amb un peu i mig en els vuitens de final. Havia estat molt bo el seu partit en defensa, com el del seu company d’equip i també central, Diego Godín, sempre atent a avortar qualsevol intent d’arribada de la selecció d’Héctor Cúper, que va jugar sense la seva gran estrella. Salah, segons el tècnic argentí, estava preparat per jugar, però encara no està totalment recuperat de la lesió que li va fer Sergio Ramos en la final de la Champions.

Sense Salah, Cúper va traçar un pla per mirar d’aconseguir alguna cosa positiva en el partit. Tot passava per mirar de tenir la pilota, el que van aconseguir els africans en la primera fase de l’enfrontament, però sobretot per desconnectar Cavani i Luis Suárez, els dos homes més perillosos de la selecció charrúa. Nández i De Arrascaeta, els encarregats de subministrar pilotes als dos davanters, van ser anul·lats pel mig del camp egipci durant molts minuts, fet que va provocar una primera part més que decebedora dels uruguaians, que amb les línies massa separades només van crear perill en una acció a pilota aturada que Luis Suárez va desaprofitar quan el més fàcil era marcar.

Que el d’ahir no era el dia del davanter del Barça va quedar clar en la primera acció de la segona part. Cavani el va trobar i Suárez va colpejar encreuadament i es va trobar amb Mohamed El Shenawy, el porter dels faraons, que encara faria un parell més d’aturades de mèrit. Una, sortint als peus de Suárez després d’una passada profunda de Cavani, i una tercera, espectacular, a un xut del jugador del París Saint Germain.

L’aturada del porter egipci va precedir una altra gran oportunitat per a Cavani. Estaven cansats els jugadors de Cúper els darrers minuts i l’Uruguai arribava amb més perill. Cavani va provocar una falta que ell mateix va llançar. Neymar no li deixa llançar-les en el seu equip, però Suárez sí ahir. La pilota va anar a petar contra el pal. Es desesperaven els jugadors uruguaians quan va arribar el gol de la victòria en el darrer minut. Una falta lateral i dos defenses, Giménez i Godín, llançant-se per agafar la pilota com dos taurons. El primer va ser qui la va trobar i qui va donar la victòria a la selecció de Tabárez.