Ronaldo, la salvació de Portugal davant una Espanya millor (3-3)

A Cristiano Ronaldo li agrada ser protagonista sempre i aquesta nit ho ha tornat a ser en la seva estrena en el mundial de Rússia. Ell sol s’ha encarregat de donar un punt a la Portugal campiona d’Europa davant una selecció espanyola que no ha notat la crisi dels últims dies en gairebé tot el partit però que no ha pogut confirmar la remuntada que havia aconseguit en la segona part amb els gols de Diego Costa i Nacho. Amb el seu hat-trick, Ronaldo ha anul·lat tota embranzida que havia agafat La Roja després de refer-se del cop que ha suposat la primera diana del portuguès. Amb Piqué, Alba, Busquets i Iniesta a l’onze titular, les coses s’han torçat ben aviat per a la selecció espanyola. L’àrbitre ha xiulat penal en una acció entre Nacho i Cristiano i el portuguès, des dels 11 metres, ha avançat el seu equip, que ha intentat ampliar l’avantatge a còpia de contraatacs, però sense encert. A poc a poc, Espanya ha millorat i una jugada de Diego Costa ha permès La Roja empatar, tot i que els jugadors portuguesos han demanat falta del davanter de l’Atlético sobre Pepe. L’empat ha donat ales als jugadors de Fernando Hierro, que han dominat el tram final de la primera part. Isco i Iniesta podrien haver empatat en dues bones ocasions. I quan millor estava la selecció espanyola, a l’últim minut de la primera part, a David de Gea se li ha esmunyit un xut de Ronaldo des de la frontal que ha situat el 2-1 al marcador.

En la represa, els de Hierro patien les embranzides de Portugal sense acabar de trobar el seu lloc en el partit, però Diego Costa un altre cop s’ha encarregat de fer pujar la moral a La Roja rematant una assistència de Busquets amb el cap. I sense que Portugal hagués tingut temps de mirar l’electrònic, Nacho, amb un fort xut des de fora de l’àrea, ha capgirat el resultat. L’avantatge era curta per a La Roja i ha intentat, amb un gran Diego Costa, ampliar la distància amb una Portugal que ho deixava tot en mans del contraatac per buscar l’empat. L’igualada, però, ha arribat amb un golàs de falta de Ronaldo, que ha fet entrar la pilota per l’escaire de De Gea en el minut 87. En el tems afegit, les forces han faltat a uns i altres, i Portugal i Espanya s’han repartit els punts, deixant a la sorprenent Iran com a líder del grup B.