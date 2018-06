Cristiano minva la reacció

El terratrèmol originat per l’acomiadament de Julen Lopetegui va convertir la bassa d’oli amb què Espanya es presentava a la copa del món de Rússia en una casa de barrets, una sacsejada que va convertir el partit d’ahir contra Portugal en una final perillosa, ja que una desfeta dels de Hierro podria obrir encara més la ferida fins a límits desconeguts. I es pot dir que Espanya va superar la prova, ja que va ser capaç de reaccionar a dos cops molt durs protagonitzats per Cristiano Ronaldo, tot i que el suflé es va desinflar en el tram final, quan una altra vegada el capità de Portugal va superar De Gea, amb un excel·lent llançament de falta, per posar en el lluminós un 3-3 que deixa un regust agredolç en l’expedició d’Espanya, que tot i ser superior es va mostrar fràgil anímicament.

La principal novetat de l’alineació d’Espanya va ser l’entrada de Nacho per Odriozola al lateral dret, per reforçar defensivament la banda de Cristiano Ronaldo, i el portuguès només va trigar dos minuts a retratar el seu company de club, amb un bicicleta dins de l’àrea a la qual Nacho va respondre deixant anar la cama, un regal que Cristiano, murri, no va desaprofitar per provocar el penal, que ell mateix va transformar en l’1-0 (3’). El gol va deixar estabornida Espanya, que durant uns minuts va ser incapaç d’imposar el seu joc. Tot es va començar a capgirar, però, quan van entrar en escena Iniesta i David Silva, que en el minut 20 van fabricar la primera ocasió dels de Hierro, en una excel·lent acció del manxec per la banda esquerra que el canari va finalitzar amb un xut que va acabar en córner en rebotar en un defensa. Portugal, però, va respondre al contraatac, en què Alba va evitar que Guedes quedés tot sol davant de De Gea. Tot i l’ensurt, Espanya cada vegada es mostrava més còmoda, i finalment va trobar el premi del gol, en una jugada personal de Diego Costa, que després de desfer-se de Pepe, amb falta, va encarar la porteria de Rui Patrício i va marcar amb un xut encreuat (24’). I només un minut després va poder arribar el segon, amb un excel·lent xut d’Isco des del vèrtex de l’àrea que va picar al travesser i després en la línia de gol. Amb aquestes dues accions, ara sí, Espanya va aconseguir el control total del partit, movent la pilota amb tranquil·litat davant d’un Portugal que esperava el moment per sortir al contraatac. La següent ocasió va ser per a Iniesta, que després d’una passada rasa d’Alba va xutar massa encreuat (35’). I quan semblava que s’anava al descans amb 1-1 i amb Espanya amb millors sensacions, va arribar el segon de Portugal, amb un xut centrat de Cristiano Ronaldo que De Gea es va empassar inexplicablement.

Tobogan anímic