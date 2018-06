França guanya en el debut del VAR (2-1)

Victòria treballada de França, que ha patit més de l’esperat davant una Austràlia que no li ha posat les coses fàcils en un matx en què ha entrat en acció el VAR. L’equip que dirigeix Didier Deschamps, que s’ha imposat per 2-1, ha sortit a per totes i en els primers minuts ha tingut tres ocasions clares que Mbappé, Griezmann i Pogba no han aprofitat. A partit de llavors, i arrel d’una ocasió per avançar-se que ha salvat el porter Lloris, Austràlia ha crescut i no ha permès al conjunt de Deschamps jugar amb comoditat. França, amb els blaugrana Umtiti i Dembélé a l’onze, s’ha espantat i, tot i tenir la pilota, no ha creat gaire perill. En la segona part el partit s’ha animat la tecnologia del VAR ha debutat en el mundial. L’àrbitre ha consultat amb la nova tecnologia si l’acció de Risdon sobre Griezmann, que ha reclamat penal. El col·legiat ha ciulat la pena màxima i el davanter de l’Atlético ha obert la llauna des dels 11 metres. L’alegria a durat poc als bleus perquè només quarte minuts després, Umtiti ha comès un penal clamorós en tocar la pilota amb la mà dreta, i Jedinak ha empatat. I quan pitjor ho estava passant la selecció francesa, una combinació entre Mbappé, Giroud i Pogba l’ha resolt el futbolista del Manchester United amb un gran gol i que ha donat els tres punts als de Deschamps.