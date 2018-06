Argentina debuta amb una ensopegada (1-1)

Empat d’Argentina contra una Islàndia que ha disputat els primers minuts de la seva història en un mundial de futbol, i que ha sumat el seu primer punt després de l’1-1 aconseguit a Moscou davant la selecció del millor del món. L’albiceleste s’ha avançat gràcies a un gran gol del Kun Agüero en el minut 19. El davanter del Manchester City ha recollit un xut de Rojo que li ha caigut als peus i, després de buscar l’angle correcte, ha introduït la pilota per l’escaire de la porteria de Halldórsson. Argentina es trobava còmode mentre que Islàndia no renunciava al seu futbol directe que l’ha situat en les últimes competicions internacionals. L’alegria ha durat poc a l’equip de Jorge Sampaoli, perquè en el 23’, Finnbogason ha aprofitat una jugada plena de rebots a l’àrea de Caballero per empatar. Islàndia podria haver marxat al descans amb avantatge al marcador però Caballero ha salvat la diana nòrdica amb una mà espectacular.

En la represa, Argentina no acabava de convèncer i ha estat l’entrada del sevillista Ever Banega la que ha permès a l’albiceleste millorar en el joc i fer un pas endavant. El combinat sud-americà ha creat més perill, i així ha arribat l’ocasió més clara, després que l’àrbitre xiulés un penal sobre Meza. Leo Messi, però, ha fallat el llançament, desaprofitant l’ocasió d’avançar el seu equip. L’albiceleste ha tingut algunes ocasions però no ha estat encertat, i a més a demanat penal sobre Pavón que l’àrbitre no xiulat. Argentina insistia i Messi ha estat a punt de marcar en el 82’ amb un gran xut des de la frontal que ha sortit fregant el pal, i Halldorsson ha salvat una diana de Pavón poc després. Argentina ha buscat la victòria fins el final, però no ha pogut vèncer la debutant Islàndia.